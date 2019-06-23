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    Суспільство

    Відомий телеведучий іде у політику з партією Зеленського

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    Скічко заявив, що йде в політику, тому, що йому набридло&nbsp;слухати порожні обіцянки кожні п'ять років - Відомий телеведучий іде у політику з партією Зеленського
    Скічко заявив, що йде в політику, тому, що йому набридло слухати порожні обіцянки кожні п'ять років

    Скічко балотуватиметься у Черкаській області

    Шоумен і телеведучий 28-річний Олександр Скічко оголосив, що іде в політику. Про це він повідомив у своєму Instagram.

    Скічко балотуватиметься по мажоритарці від партії президента Володимира Зеленського «Слуга народу» у Черкаській області.

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    Настав час змінювати систему! Вибори так вибори! #слуганароду

    Публикация от Oleksandr Skichko (@aleksandrskichko)

    «Сьогодні були опубліковані списки мажоритарників від партії «Слуга народу». І тепер я можу офіційно сказати, що я іду в політику. Я йду представляти свою рідну Черкащину», - заявив Скічко 22-го червня.

    «І хочу одразу дати відповідь на питання, яке у вас виникає: чому, навіщо і яка взагалі в мене мотивація. Я йду в політику, тому що мені набридло. Мені набридло слухати порожні обіцянки кожні 5 років, набридло їздити розбитими дорогами, а основне - мені набридло чути, як мої друзі хочуть виїхати до іншої країни, як вони обговорюють, до якої країни краще поїхати заробляти, тому що в Україні жити неможливо», - пояснив Олександр.

    «…Я вірю в те, що ви нас підтримаєте», - сподівається Скічко.

    Нагадаємо, Скічко одружений із власницею відомого столичного готелю Єлизаветою Юрушевою.

    Як повідомлялося, партія «Слуга народу» висунула комуніста на одному з мажоритарних округів Житомирщини.

    «Слуга народу» опублікувала список своїх мажоритарників на Житомирщині та Закарпатті.

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