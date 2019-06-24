Кандидатом в депутати від команди Зеленського висувається партнер судимого екснардепа - документи



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По 101 одномандатному округу висувається Юрій Кузбіт, який є партнером по бізнесу екснардепа обвинуваченого в серії замовних вбивств

Кандидатом в депутати Верховної Ради від партії «Слуга народу» по 101 одномандатному округу висувається Юрій Кузбіт, який є партнером по бізнесу екснардепа обвинуваченого в серії замовних вбивств Олександра Шепелєва.

Про це повідомив у себе на сторінці Facebook кандидат в депутати Верховної Ради Дмитро Меленевский.

Меленевський зазначив, що Шепелєв зараз знаходиться в розшуку.

«Ні для кого не секрет що я хотів йти в депутати від «Слуги народу», але мене не взяли в списки. Але проблема не в тому, що мені відмовили, а в тому, що взяли в команду ЗЕ відвертих злочинців. Зараз в списках мажоритарників від Команди по 101 округу фігурує Юрій Кузбіт - партнер по бізнесу вбивці. Кузбіт виступив на захист вбивці і був його адвокатом у всіх судах. Вбивця-втікач про якого йде мова - в минулому нардеп Олександр Шепелєв», - пише він.

Екснардеп Шепелєв звинувачений в серії замовних вбивств, відмиванні грошей, організації мережі конвертаційних центрів, а також заволодінні грошей в особливо великих розмірах і державній зраді. Зараз він переховується в Російській Федерації. За інформацією ЗМІ, його захищає ФСБ РФ і тому не передає українським правоохоронним органам.

«Як могло таке статися, щоб служба безпеки президента Зеленського, служба безпеки партії «Слуга народу» змогла пропустити таку людину, як Юрій Кузбіт? Якщо така служба безпеки у президента Зеленського, то я уявляю, як буде з безпекою у всій Україні», - додав Меленевский.

Як повідомлялося, у першій сотні списку «Слуги народу» з’явились кандидати, яких не оголошували на з’їзді.