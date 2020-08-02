Партія Корчинського хотіла відключити Вічний вогонь у Києві. Суд поставив крапку у скандальній справі



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Лідер партії «Братство» Дмитро Корчинський

Судова тяганина з Київською міськрадою тривала два роки

Окружний адміністративний суд Києва повністю відмовив у задоволенні позову Всеукраїнській політичній партії «Братство» до Київської міської ради щодо припинення закупівлі природного газу для забезпечення горіння Вічного вогню в парку «Вічної слави» на вулиці Івана Мазепи, 17.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення від 27 липня.

У травні 2018 року політсила Дмитра Корчинського подала позов, в якому вказала на порушення інтересів членів її партії. Мовляв, сума видатків у розмірі 191,94 тис. грн, яка закладена в столичному бюджеті на 2018 рік для забезпечення горіння Вічного вогню, порушує принципи цільового використання бюджетних коштів.

З такими аргументами не погодився представник Київської міськради, наголосивши: Вічний вогонь є пам`яткою Другої світової війни та знаходиться під охороною держави, а припинення постачання вогню призведе до втрати його функціонального призначення.

Пам'ятні заходи біля Вічного вогню у парку «Вічної слави» в Києві

Крім цього, як з’ясував суд, Вічний вогонь є частиною експозиції Національного музею історії України у Другій Світовій війні. А та обставина, що уряд України не затвердив Єдиний національний реєстр пам`яток Другої світової війни, не звільняє Київську міську раду від обов`язку дбати про Національний музей, у тому числі забезпечувати функціонування Вічного вогню.

Також суд наголосив, що до матеріалів справи партія «Братство» не додала свого статуту, який регулює питання членства в партії, зокрема, щодо повноважень звертатись до суду за захистом прав членів партії.

Ще суд не побачив доказів членства осіб партії Корчинського, на захист яких подано позов.

«За таких обставин, суд дійшов висновку про недоведеність позивачем порушення прав, інтересів членів партії «Братство» в зв’язку з рішенням Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2018 рік» про виділення 191 944,08 грн на придбання природного газу для забезпечення горіння Вічного вогню в парку «Вічної слави» у Києві», - сказано у рішенні Окружного адмінсуду Києва.