Удар дроном по Румунії. Путін вийшов нарешті на зв'язок і звинуватив... Україну

У ніч проти 29 травня під час російської атаки на Україну один із безпілотників перетнув держкордон Румунії та врізався у житловий будинок

Президент Росії Володимир Путін під час спілкування з журналістами за підсумками свого візиту до Казахстану заявив, що нібито нічого не знав про падіння безпілотника на території Румунії. Путін традиційно переклав відповідальність за інцидент на українську сторону, інформує «Главком».

Російський диктатор розіграв здивування, зазначивши, що це може здатися дивним, але про безпілотник в Румунії він почув уперше безпосередньо перед брифінгом. «Можливо, це здасться дивним, але я щойно дізнався про безпілотник, який упав у Румунії», – сказав Путін.

Водночас очільник Кремля традиційно спробував перекласти відповідальність за цей інцидент на українську сторону.

«Пані фон дер Ляєн не була в Румунії, ніхто не може сказати, звідки прилетів дрон, без експертизи. Перша реакція на безпілотники в інших країнах завжди панічна, а пізніше з'ясовується, що вони українські. Думаю, що йдеться саме про таку ситуацію», – заявив Володимир Путін.

Нагадаємо, у ніч проти 29 травня під час чергової російської атаки на Україну один із безпілотників перетнув державний кордон Румунії та врізався у житловий будинок у Галаці. Внаслідок удару спалахнула пожежа у квартирі на верхньому поверсі. За даними місцевої влади, постраждали двоє людей, яким медики надали допомогу на місці.

Раніше румунські військові пояснили, що не змогли збити безпілотник через надто короткий проміжок часу між його виявленням і падінням. За словами представників армії, на реагування вони мали лише чотири хвилини.

Після інциденту США, НАТО та низка європейських країн засудили вторгнення російського дрона на територію Румунії, яка є членом Північноатлантичного альянсу.