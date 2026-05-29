Головна Новини
search button user button menu button

Президент Румунії розповів деталі розслідування атаки російського дрона

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Президент Румунії розповів деталі розслідування атаки російського дрона
Румунські військові пояснили, що не встигли збити безпілотник через брак часу на реагування
фото: Вікіпедія, Digi24
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Глава держави вважає, що відповідальність за інцидент має нести Росія

Російський безпілотник, який влучив у житловий будинок у румунському місті Галац, змінив траєкторію польоту після ураження українською протиповітряною обороною. Про це заявив Президент Румунії Нікушор Дан у коментарі телеканалу Digi24, інформує «Главком».

За словами румунського лідера, під час чергової повітряної атаки Росії сили протиповітряної оборони України відбивали удари над Одещиною.

«Коли вони (дрони – «Главком») пролітали над територією України, частину з них було збито, а один із них, ймовірно збитий над містом Рені, змінив траєкторію і попрямував до Галацу», – зазначив Дан.

За оцінками слідчих, російський дрон переносив щонайменше 30 кілограмів вибухівки. 

«Я був разом із поліцією та Департаментом кримінальних розслідувань, і зараз триває розслідування; зразки з місця події аналізуються. За їхніми оцінками, там було щонайменше 30 кг звичайної вибухівки», – зазначив Дан. 

При цьому глава держави окремо підкреслив, що провини української сторони в цьому немає, а абсолютна відповідальність за інцидент лежить на країні-агресорі. «За цю ситуацію, безсумнівно, відповідальна Росія», – повторив президент Румунії.

Президент також додав, що Бухарест продовжує переговори із союзниками щодо зміцнення оборонних можливостей країни для захисту від повітряних загроз. За словами Дана, питання надання Румунії додаткового обладнання для боротьби з дронами буде винесене на найближче засідання НАТО.

«На наступному засіданні НАТО буде обговорено питання про обладнання, яке потрібно Румунії. За цю ситуацію, безсумнівно, відповідальна Росія. Це тривалий процес, який Румунія здійснює для того, щоб і надалі захищатися», – заявив Дан.

Румунське місто Галац розташоване на річці Дунай, у безпосередній близькості до українського міста Рені та кордону з Україною. Через регулярні удари РФ по українській портовій інфраструктурі прикордонні райони Румунії вже неодноразово фіксували падіння уламків російських «Шахедів» та зазнавали оголошення повітряних тривог для цивільного населення.

«Главком» писав, що у ніч проти 29 травня під час чергової російської атаки на Україну один із безпілотників перетнув державний кордон Румунії та врізався у житловий будинок у Галаці. Внаслідок удару спалахнула пожежа у квартирі на верхньому поверсі. За даними місцевої влади, постраждали двоє людей, яким медики надали допомогу на місці.

Раніше румунські військові пояснили, що не змогли збити безпілотник через надто короткий проміжок часу між його виявленням і падінням. За словами представників армії, на реагування вони мали лише чотири хвилини.

До слова, представники соціал-демократичної партії у Сенаті Румунії закликали до «негайної та остаточної» відставки виконувача обов’язків міністра оборони Раду Міруце. Приводом став інцидент у прикордонному місті Галац, де російський ударний безпілотник врізався у дах 10-поверхового житлового будинку.

Читайте також:

Теги: росія Румунія системи ППО дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ оголосила перемир’я на 8-9 травня
Перемир’ю на 9 травня таки бути, але Кремль виставив ультиматум
4 травня, 20:57
У 2025 році кількість виданих шенгенських віз росіянам зросла на 10%
Країни ЄС видали росіянам сотні тисяч віз попри війну: ЗМІ назвали лідерів
6 травня, 16:41
Молдова вимагає від Росії оплатити ремонт пошкодженої ЛЕП
Молдова після удару по інфраструктурі направила рахунок Кремлю
6 травня, 15:58
Т-90М наразі є найбільш просунутим серійним танком РФ
Росія відправила на фронт нову партію танків
9 травня, 12:25
Зенітні дрони - це окремий напрямок, до якого залучені понад півтори сотні компаній
Brave1: «Шахеди» можна збивати навіть із Нью-Йорка
18 травня, 00:15
Російські групи не змогли закріпитися у Куп’янську
Сили оборони утримали Куп’янськ попри нові штурми РФ
20 травня, 16:47
У документі йдеться про необхідність формування в кожного громадянина РФ «усвідомлення обов’язку безумовно захищати батьківщину»
Путін взявся боротися з ухилянтами
25 травня, 19:30
За словами секретаря Ради безпеки РФ, Москва показала, якою може бути «сила удару по Києву»
Коли Росія планує вдарити по Києву? Шойгу зробив заяву
Вчора, 17:01
Україна та Іран змусили Путіна і Трампа переглянути власні розрахунки
Путін і Трамп втратили контроль над власними конфліктами – Financial Times
27 травня, 12:23

Новини

На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
Сьогодні, 21:46
Президент Румунії розповів деталі розслідування атаки російського дрона
Сьогодні, 21:00
Трамп висунув ультиматум Ірану і заявив про зняття блокади Ормузької протоки
Сьогодні, 20:19
Путін подивився, що коїться на фронті, і відчув кінець війни
Сьогодні, 19:50
Удар дроном по Румунії. Путін вийшов нарешті на зв'язок і звинуватив... Україну
Сьогодні, 19:24
«Боже збав». Лукашенко розповів, як відповів на питання Макрона про вторгнення в Україну (відео)
Сьогодні, 18:50

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua