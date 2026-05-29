Президент Румунії розповів деталі розслідування атаки російського дрона

Румунські військові пояснили, що не встигли збити безпілотник через брак часу на реагування

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Глава держави вважає, що відповідальність за інцидент має нести Росія

Російський безпілотник, який влучив у житловий будинок у румунському місті Галац, змінив траєкторію польоту після ураження українською протиповітряною обороною. Про це заявив Президент Румунії Нікушор Дан у коментарі телеканалу Digi24, інформує «Главком».

За словами румунського лідера, під час чергової повітряної атаки Росії сили протиповітряної оборони України відбивали удари над Одещиною.

«Коли вони (дрони – «Главком») пролітали над територією України, частину з них було збито, а один із них, ймовірно збитий над містом Рені, змінив траєкторію і попрямував до Галацу», – зазначив Дан.

За оцінками слідчих, російський дрон переносив щонайменше 30 кілограмів вибухівки.

«Я був разом із поліцією та Департаментом кримінальних розслідувань, і зараз триває розслідування; зразки з місця події аналізуються. За їхніми оцінками, там було щонайменше 30 кг звичайної вибухівки», – зазначив Дан.

При цьому глава держави окремо підкреслив, що провини української сторони в цьому немає, а абсолютна відповідальність за інцидент лежить на країні-агресорі. «За цю ситуацію, безсумнівно, відповідальна Росія», – повторив президент Румунії.

Президент також додав, що Бухарест продовжує переговори із союзниками щодо зміцнення оборонних можливостей країни для захисту від повітряних загроз. За словами Дана, питання надання Румунії додаткового обладнання для боротьби з дронами буде винесене на найближче засідання НАТО.

«На наступному засіданні НАТО буде обговорено питання про обладнання, яке потрібно Румунії. За цю ситуацію, безсумнівно, відповідальна Росія. Це тривалий процес, який Румунія здійснює для того, щоб і надалі захищатися», – заявив Дан.

Румунське місто Галац розташоване на річці Дунай, у безпосередній близькості до українського міста Рені та кордону з Україною. Через регулярні удари РФ по українській портовій інфраструктурі прикордонні райони Румунії вже неодноразово фіксували падіння уламків російських «Шахедів» та зазнавали оголошення повітряних тривог для цивільного населення.

«Главком» писав, що у ніч проти 29 травня під час чергової російської атаки на Україну один із безпілотників перетнув державний кордон Румунії та врізався у житловий будинок у Галаці. Внаслідок удару спалахнула пожежа у квартирі на верхньому поверсі. За даними місцевої влади, постраждали двоє людей, яким медики надали допомогу на місці.

Раніше румунські військові пояснили, що не змогли збити безпілотник через надто короткий проміжок часу між його виявленням і падінням. За словами представників армії, на реагування вони мали лише чотири хвилини.

До слова, представники соціал-демократичної партії у Сенаті Румунії закликали до «негайної та остаточної» відставки виконувача обов’язків міністра оборони Раду Міруце. Приводом став інцидент у прикордонному місті Галац, де російський ударний безпілотник врізався у дах 10-поверхового житлового будинку.