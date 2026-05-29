На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)

Лариса Голуб
Поліція розслідує злісне невиконання батьківських обов'язків та передачу керма неповнолітнім
фото: Нацполіція України
У Переяславі на Бориспільщині сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода за участю двох неповнолітніх водіїв, яка закінчилася загибеллю юнака. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.

За попередніми даними слідства, аварія сталася на перехресті однієї з вулиць міста.

«15-річний водій транспорту BMW на перехресті однієї із вулиць допустив зіткнення із автівкою Skoda під керуванням 17-річного хлопця», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Внаслідок потужного удару керманич Skoda отримав тяжкі тілесні ушкодження. Його терміново госпіталізували, проте медикам не вдалося врятувати юнака – від отриманих травм він помер у лікарні.

Поліція відкрила одразу кілька кримінальних проваджень:

  • За фактом смертельної аварії;
  • За фактом випуску в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або іншого порушення їх експлуатації (передача права керування особі, яка не має такого права);
  • За фактом злісного невиконання обовʼязків по догляду за дитиною (стосовно батьків підлітків).

«Главком» писав, що 28 травня у Харкові сталася аварія за участі заступника міського голови Івана Кузнєцова. Унаслідок ДТП загинув мотоцикліст. Водій мотоцикла помер у кареті екстреної медичної допомоги. Йому було 43 роки.

До слова, через неналежний стан доріг поліція в Україні торік оформила 332 ДТП. Це на третину менше, ніж у 2024 році, коли була зафіксована рекордна кількість від початку повномасштабної – 475 аварій. Водночас це все ще у 1,8 раза менше, ніж у 2021 році: тоді через неналежний стан доріг трапилось 849 ДТП. Найбільше аварій через неналежний стан зафіксовано на Львівщині – 72 ДТП. За рік кількість таких випадків скоротилася на 31%, а порівняно з 2021 роком – більш ніж удвічі.

