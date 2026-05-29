Трамп висунув ультиматум Ірану і заявив про зняття блокади Ормузької протоки

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Остаточне рішення стосовно Ірану Трамп може ухвалити у найближчі години
фото: Reuters
Президент Сполучених Штатів Америки вимагає від Тегерана, аби той відмовився від ядерної зброї

Для підписання мирної угоди президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висунув Тегерану жорсткі фінальні умови. Також заявив про розблокування Ормузької протоки. Про це глава Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує «Главком».

За словами американського лідера, США готові завершити конфлікт, проте Іран має виконати низку беззастережних вимог під контролем Вашингтона та Міжнародного агентства з атомної енергії.

Головні вимоги США до Тегерана:

  • Повна відмова від ядерної зброї. Іран має назавжди погодитися, що ніколи не володітиме ядерною бомбою.
  • Вільне судноплавство. Ормузька протока має бути негайно відкрита для безперешкодного руху суден в обох напрямках і без жодних мит.
  • Термінове розмінування. Усі морські міни у протоці мають бути ліквідовані. США вже знищили значну частину за допомогою підводних тральщиків, решту має підірвати іранська сторона.
  • Знищення ядерних матеріалів. Збагачені матеріали, поховані під землею внаслідок авіаудару США майже рік тому, будуть викопані та знищені спільно з Іраном та Міжнародним агентством з атомної енергії.

Також Трамп оголосив про припинення масштабної морської блокади з боку США, дозволивши заблокованим у протоці кораблям повертатися додому. Водночас він підкреслив фінансову безкомпромісність Вашингтона: «Жодних грошей не буде передано до подальшого повідомлення».

Трамп зазначив, що прямує до Ситуаційної кімнати Білого дому для ухвалення рішення.

Нагадаємо, Сполучені Штати та Іран перебувають за крок до укладення важливої домовленості, яка може продовжити перемир'я та відкрити Ормузьку протоку для міжнародного судноплавства. Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон і Тегеран значно просунулися в переговорах щодо нового меморандуму про взаєморозуміння, однак президент Дональд Трамп поки не ухвалив остаточного рішення щодо його підписання. 

Зауважимо, що президент США Дональд Трамп в інтерв'ю телеканалу Fox News попередив, що підписання будь-якої невигідної для Сполучених Штатів угоди з Іраном стане межею, після якої Вашингтон буде змушений відновити військові удари

