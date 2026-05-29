У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою

Зміна правил опитування не допомогли Кремлю втримати показники схвалення диктатора

Рівень схвалення діяльності глави кремлівського режиму Володимира Путіна серед росіян за останній тиждень знизився на 1,9 відсоткового пункта і тепер становить 67,5%. Про це, як повідомляють російські медіа, свідчать останні дані державної соціологічної служби «Всеросійський центр вивчення громадської думки», інформує «Главком».

Повідомляється, що показники довіри до російського диктатора також продемонстрували негативну динаміку і наразі зафіксувалися на позначці 73,7%.

Головні факти про маніпуляції соціологічної служби

Одразу після запровадження особистих опитувань у квартирах соціологи відзвітували про короткочасне «виправлення» та зростання рейтингу Путіна.

Ефект від зміни методики виявився тимчасовим, і показники схвалення диктатора знову пішли донизу, попри тотальний контроль над медіа та пропаганду в країні.

Відомо, що у середині травня соціологи змінили методику – тепер опитування проводяться не тільки по телефону, а й поквартирним опитуванням.

Рейтинг публікується щотижня по п’ятницях о 10:00 ранку за московським часом, проте 1 травня він не з’явився. У перший робочий день після «довгих» вихідних результати опитування також не були опубліковані – до цього рейтинг Путіна падав сім тижнів поспіль.

«Главком» писав, що рівень довіри та схвалення діяльності російського диктатора Володимира Путіна досяг найнижчих значень з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, навіть лояльні до Кремля соціологічні служби почали фіксувати суттєве падіння рівня довіри до російського диктатора. Експерти пов'язують такі результати з накопиченою втомою від війни, економічними проблемами та неспроможністю влади захистити територію РФ від атак безпілотників та ракет.

До слова, президент України Володимир Зеленський вважає, що президент Росії Володимир Путін утримується від оголошення мобілізації через страх втратити популярність у Росії. За його словами, Кремль витрачає величезні гроші, щоб утримати армію контрактників, і така політика може підштовхнути диктатора до масштабнішої війни.