Путін подивився, що коїться на фронті, і відчув кінець війни

Лариса Голуб
Володимир Путін побачив ознаки завершення війни
Очільник Кремля традиційно заявив, що не відмовляється від врегулювання ситуації

Російський диктатор Володимир Путін під час преспідходу за підсумками свого візиту до Казахстану зробив низку цинічних заяв щодо війни проти України. Очільник Кремля зауважив, що хоча називати конкретні терміни припинення бойових дій наразі неможливо, поточна ситуація на полі бою нібито дає Росії повне право стверджувати, що конфлікт стрімко наближається до свого фіналу, інформує «Главком».

За твердженням Путіна, таку оцінку він дає на основі оперативної обстановки, оскільки збройні сили Росії нібито здійснюють щоденний наступ на всіх напрямках фронту.

«Ситуація на полі бою складається таким чином, що це дає нам право говорити про те, що ситуація наближається до завершення», – сказав російський президент.

Поряд із цим очільник країни-агресорки вкотре спробував зняти з себе відповідальність за розв'язану масштабну війну в Європі. Путін публічно звинуватив у ескалації Брюссель, безапеляційно заявивши, що саме політика Європейського Союзу призвела до всього того, що зараз відбувається на українських територіях.

«Саме політика Євросоюзу призвела до того, що сталося в Україні», – заявив Путін.

При цьому вже традиційно російський лідер додав, що Москва за жодних обставин не відмовляється від дипломатичного врегулювання ситуації та залишається відкритою до переговорного процесу. Путін вдався до чергових маніпуляцій, запевнивши, що «РФ завжди прагнула вирішити конфлікт в Україні мирно, хоче цього і зараз».

Проте дипломатична риторика Кремля традиційно поєднувалася з відвертим військовим шантажем та новими погрозами на адресу тих, хто допомагає Києву захищатися. Коментуючи можливість далекобійних ударів, російський лідер заявив, що «у Росії є засоби зрівняти з землею всіх, хто захоче зрівняти з землею бази на її території».

«Главком» писав, що за даними DeepState, під контроль України повернулися частини територій Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей. Українські бійці звільнили від російських загарбників щонайменше 46 кв. км території. Аналітики підтвердили інформацію Генштабу ЗСУ про успіхи захисників на Олександрівському напрямку. Зокрема, українські воїни звільнили територію поблизу Новоселівки, а також проводять зачистки від ворога поблизу Вороного, Січневого, Піддубного, Товстого, Новохатського та Зеленого Гаю.

Нагадаємо, триває 1556-й день повномасштабної війни в Україні. За минулу добу зафіксовано 267 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

