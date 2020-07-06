Партія Медведчука витратила 60 мільйонів з держбюджету на телерекламу



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ОПЗЖ витрачає бюджетні кошти на самопіар

Більшу частину коштів отримав телеканал «112-Україна»

Політична партія «Опозиційна платформа - За життя» витратила 60 млн. грн., отриманих із Державного бюджету України, на оплату рекламних матеріалів.

Про це повідомляє Комітет виборців України із посиланням на звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за І квартал 2020 року (січень-березень). Звіт опубліковано на веб-сайті НАЗК.

Всього впродовж І кварталу ОПЗЖ було витрачено на діяльність 63 млн. грн. Із них 60 млн. грн. спрямовано на здійснення пропагандистської діяльності, а саме розміщення реклами на телебаченні.

Мова йде про кошти, отримані партією із Державного бюджету України. Гроші отримано в рамках відшкодування витрат партії на передвиборну агітацію під час останніх парламентських виборів та як кошти на фінансування статутної діяльності партії.

Більшу частину коштів отримав телеканал «112-Україна». Сукупно партія перерахувала ТОВ «Інформаційне агентство «112-Україна» 23 млн. бюджетних коштів (6 лютого і 4 березня). Кошти перераховано за «послуги із забезпечення розміщення рекламного відеоматеріалу».

Ще 16 млн. грн. було перераховано ТОВ «Телерадіокомпанія «Нові комунікації» як оплата за послуги з розміщення в ефірі рекламних відеоматеріалів.

Крім того, 19 млн. грн. було отримано ТОВ «Новини 24» в якості оплати за розміщення рекламних відеоматеріалів.

«Українські платники податків фактично оплатили рекламу партії на низці телеканалів. На практиці це означає витрачання бюджетних коштів на вітер. Адже замість того, щоб витрачати кошти на розвиток партії, ОПЗЖ витрачає бюджетні кошти на самопіар. – заявив голова КВУ Олексій Кошель. На його думку «такі дії не порушують чинне законодавство, однак суперечать самій ідеї державного фінансування партій. Тому вкрай важливо внести зміни до Закону «Про політичні партії в Україні» і заборонити партіям витрачати державні кошти на оплату реклами».