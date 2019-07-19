Партія Порошенка закликала проголосувати проти реваншу Путіна



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«Європейська Солідарність» закликає українців голосувати 21 липня за європейське майбутнє України

Партія Петра Порошенка «Європейська Солідарність» закликала українців на виборах до Верховної ради 21 липня прийти на виборчі дільниці і проголосувати проголосувати проти реваншу президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє пресслужба політсили.

У своєму зверненні напередодні дня тиші партія зазначила, що вибір 21 липня – це має бути свідомий вибір «або-або».

«Сьогодні Україна опинилася перед загрозою реваншу проросійських сил. Деякі з них і не приховують того, що вони працюють на Кремль і їхня мета – ліквідація української незалежності. Інші замаскувалися під так звані «нові обличчя», але і вони вже зараз говорять про кроки назустріч Росії, а де-факто – капітуляцію перед Москвою», - йдеться у заяві.

У Порошенка закликали зробити свідомий вибір.

«Ми закликаємо зробити свідомий вибір! Оберіть «Європейську Солідарність» – ми разом збережемо Україну та її майбутнє!», - підкреслили в партії.



