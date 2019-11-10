«Слуга народу» проводить партійний з'їзд (фото)



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До участі у заході запрошено представників Офісу президента, уряду та Верховної Ради

«Слуга народу» проводить партійний з'їзд. Делегати першого етапу чергового з'їзду партії «Слуга народу» 10 листопада розглянуть звіт про діяльність партії за рік, кадрові питання і питання участі у виборах до об'єднаних територіальних громад.

Про це повідомили у пресслужбі партії.

З'їзд проходитиме у Києві у конгресно-виставковому центрі «Парковий» та розпочнеться о 12:00.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», біля «Паркового» зібралися люди з плакатами.

У програмі з'їзду - звіт діяльності «Слуги народу» за останній рік; вирішення кадрових питань; обговорення та ухвалення рішень щодо створення робочої групи із внесення змін до статуту партії. Крім того, розглядатимуться питання з обговорення та ухвалення рішень щодо запуску системних проектів (аналітичний та законотворчий центри, Школа політичної освіти тощо), а також про ухвалення рішення щодо участі партії у виборах до ОТГ 22 та 29 грудня 2019 року.

Останні коригування сценарію. Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Крім того, розглядатимуться питання з обговорення та ухвалення рішень щодо запуску системних проектів (аналітичний та законотворчий центри, Школа політичної освіти тощо), а також про ухвалення рішення щодо участі партії у виборах до ОТГ 22 та 29 грудня 2019 року.

До участі у з’їзді запрошено, зокрема представників Офісу президента, уряду та Верховної Ради, народних депутатів - членів фракції «Слуга народу» у повному складі та представників Зе-команди з усіх регіонів України.

Як повідомлялось, наприкінці жовтня голова Верховної Ради, голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков заявив, що перелік питань для розгляду на з'їзді партії ще формується, і в цьому переліку буде питання зміни голови партії.

Нагадаємо, раніше Разумков заявив про намір скласти повноваження лідера «Слуги народу».

Разумков також повідомив, що свій бізнес «переписав на дружину».