У «Слузі народу» прокоментували можливість ротації в уряді
Голова фракції не виключає, що може бути заміна лише окремих міністрів
Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія прокоментував можливість проведення ротації в уряді, передає УНІАН.
Перед початком першого етапу чергового з’їзду партії «Слуга народу» на запитання журналістів, чи буде ротація в уряді до кінця цього року або після Нового року, він відповів: «Ротація Кабміну, я думаю, що не повинна бути. Ми надали, здається, один рік імунітету прем’єру. Що може бути: якщо хтось буде незадовільно працювати, то це ротації якихось конкретних міністрів». Водночас голова фракції додав, що не чув «потужних сигналів», щоб когось замінювати.
На уточнювальне запитання, чи є до Кабміну претензії, Арахамія заявив, що не буває уряду, до якого б їх не було.
Як повідомлялось, раніше голова Верховної Ради, голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков розповів, що на з’їзді політсили буде розглядатися також питання зміни очільника партії.