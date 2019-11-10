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    У «Слузі народу» прокоментували можливість ротації в уряді

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    З&rsquo;їзд партії &nbsp;&laquo;Слуга народу&raquo;. Остання приготування&nbsp; - У «Слузі народу» прокоментували можливість ротації в уряді
    З’їзд партії  «Слуга народу». Остання приготування 
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Голова фракції не виключає, що може бути заміна лише окремих міністрів

    Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія прокоментував можливість проведення ротації в уряді, передає УНІАН.

    Перед початком першого етапу чергового з’їзду партії «Слуга народу» на запитання журналістів, чи буде ротація в уряді до кінця цього року або після Нового року, він відповів: «Ротація Кабміну, я думаю, що не повинна бути. Ми надали, здається, один рік імунітету прем’єру. Що може бути: якщо хтось буде незадовільно працювати, то це ротації якихось конкретних міністрів». Водночас голова фракції додав, що не чув «потужних сигналів», щоб когось замінювати.

    На уточнювальне запитання, чи є до Кабміну претензії, Арахамія заявив, що не буває уряду, до якого б їх не було.

    Як повідомлялось, раніше голова Верховної Ради, голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков розповів, що на з’їзді політсили буде розглядатися також питання зміни очільника партії.

    Кабмін партії партія Слуга народу уряд Дмитро Разумков Давид Арахамія
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