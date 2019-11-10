У «Слузі народу» прокоментували можливість ротації в уряді



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З’їзд партії «Слуга народу». Остання приготування Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Голова фракції не виключає, що може бути заміна лише окремих міністрів

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія прокоментував можливість проведення ротації в уряді, передає УНІАН.

Перед початком першого етапу чергового з’їзду партії «Слуга народу» на запитання журналістів, чи буде ротація в уряді до кінця цього року або після Нового року, він відповів: «Ротація Кабміну, я думаю, що не повинна бути. Ми надали, здається, один рік імунітету прем’єру. Що може бути: якщо хтось буде незадовільно працювати, то це ротації якихось конкретних міністрів». Водночас голова фракції додав, що не чув «потужних сигналів», щоб когось замінювати.

На уточнювальне запитання, чи є до Кабміну претензії, Арахамія заявив, що не буває уряду, до якого б їх не було.

Як повідомлялось, раніше голова Верховної Ради, голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков розповів, що на з’їзді політсили буде розглядатися також питання зміни очільника партії.