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    Партію «Фідес» угорського прем’єра виключили із ЄНП

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    <p>Рішенню ЄНП передувала критика дій Орбана з боку його європейських колег</p> - Партію «Фідес» угорського прем’єра виключили із ЄНП

    Рішенню ЄНП передувала критика дій Орбана з боку його європейських колег

    Партія «Фідес» втратила право голосувати і брати участь у зборах ЄНП, а також висувати кандидатів на посади в партії

    Європейська народна партія (ЄНП), яка об'єднує правоцентристські партії країн ЄС, зупинила членство партії «Фідес» прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

    Про це повідомив глава ЄНП Жозеф Доул на своїй сторінці у Twitter.

    Згідно з рішенням політради правоцентристського об’єднання, членство угорського «Фідес» зупинене на невизначений термін. Партія втратила право голосувати і брати участь у зборах ЄНП, а також висувати кандидатів на посади в партії.

    Рішенню передувала критика дій Орбана з боку його європейських колег. На початку березня німецький політик Манфред Вебер, кандидат ЄНП на посаду голови Єврокомісії, висунув ультиматум угорському прем'єр-міністру. Вебер заявив, що Орбан повинен припинити свою антибрюссельську кампанію і вибачитися за свої дії.

    На вулицях угорських міст у середині лютого з'явилися плакати з написом «Ваше право знати, що Брюссель збирається зробити», на яких були зображені голова Єврокомісії разом із фінансистом Джорджем Соросом. Орбан неодноразово звинувачував Сороса в спробах вплинути на європейських лідерів, щоб домогтися відкриття кордонів для мусульманських біженців.

    Минулого тижня Орбан, який також відомий як один з небагатьох лідерів ЄС, що не засуджують дії президента Росії Володимира Путіна, просив лідерів ЄНП не виключати його партію. Прем'єр-міністр Угорщини тоді закликав «подолати різницю в підходах» між ним і рештою членів альянсу, в тому числі в сприйнятті припливу біженців в країни Євросоюзу.

    Джерело: Радіо Свобода

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