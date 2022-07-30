Партизани пошкодили залізницю на Луганщині

Раніше орки використовували Луганську залізницю для підвезення боєприпасів на фронт

Українські захисники продовжують завдавати ворогу шкоди на окупованих територіях

Українські партизани на окупованій території Луганській області продовжують завдавати рашистам шкоди. Про це повідомив очільник Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

Гайдай повідомив, що українські партизани спалили розподільчу коробку керування залізничною дорогою. Подія трапилася біля міста Сватове і це дозволило унеможливити керування світлофорами, переїздами.

«Цієї ночі «добрі люди» знищили «шафку» керування залізничною дорогою біля окупованого Сватового. Невідомі патріоти спалили розподільчу коробку, яка керує світлофорами, переїздами, також від неї залежить і саме живлення залізниці», – написав Гайдай.

Також за його словами, від неї залежить і саме живлення залізниці.

«Раніше орки використовували Луганську залізницю для підвезення боєприпасів на фронт. Раніше…Склади злітають у повітря, залізниця тепер у сплячому режимі…не щастить окупантам. Дякуємо нашим за спротив!», – сказав Гайдай.

Раніше повідомлялося, що українські бійці відбили шість атак противника на Луганщині. Нагадаємо, ЗСУ атакували ворожі склади боєприпасів в Іловайську і на Херсонщині.

Також 28 липня стало відомо, що у Чорнобаївці та Білогірці було знищено склади боєприпасів окупантів. Оперативне командування «Південь» повідомило, що наша авіація завдала п'ять ударів по ворогу. Парами штурмовиків та бомбардувальником уражено три ворожих опорних пункти, гелікоптерними парами – ще два навколо сіл Бериславського та Херсонського районів.