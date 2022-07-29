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ЗСУ атакували ворожі склади боєприпасів в Іловайську і на Херсонщині (відео)

Надія Клочко
Сьогодні, 10:03 glavcom.ua
ЗСУ атакували ворожі склади боєприпасів в Іловайську і на Херсонщині (відео)
Склад боєприпасів в окупованому Іловайську згорів ущент
скріншот із відео

Українські військові повідомили по чергові успішні удари по російських складах боєприпасів на окупованих територіях

Збройні сили України атакували склади боєприпасів окупаційних військ в окупованих Іловайську Донецької області та Брилівці на Херсонщині. Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій.

За даними офіційного відомства Збройних сил, в Іловайську «переважна більшість» росіян, які були на складі, загинули, а склад боєприпасів згорів ущент.

«Мега шоу, в якому орки виконували функції масовки. Кожному дісталась своя роль. Щоправда переважна більшість вибрала костюми «шкварок», бо вже дуже хотіли в «200 бригаду». Решта, з «веселими» криками біля вогнища, утворювали «харавод». В підсумку «не склад БК і ПММ» сяяв голосно і довго. Не маємо сумніву, що вся та «гуманітарка, міндобрива і селітра» вигоріли вщент», – розповіли військові.

Також українські військові, як повідомляють в Управлінні стратегічних комунікацій, влучили у склад в Брилівці.

«Перед великим концертом в Іловайську, наша джаз-банда розігрілась в Брілівці. «Подушки і ковдри» дуже голосно і довго горіли і розривались. Прямо чудова «фестивальна ніч». З радістю чекатимемо чергові звіти орків, де вони своїми «новітніми засобами ППО» - мостами і складами з БК перехопили всі наші ракети. Втрат немає», – йдеться у повідомленні Страткому.

Нагадаємо, 28 липня стало відомо, що у Чорнобаївці та Білогірці було знищено склади боєприпасів окупантів. Оперативне командування «Південь» повідомило, що наша авіація завдала п'ять ударів по ворогу. Парами штурмовиків та бомбардувальником уражено три ворожих опорних пункти, гелікоптерними парами  – ще два навколо сіл Бериславського та Херсонського районів.

Також раніше поблизу Нової Каховки Херсонської області ЗСУ знищили ще один склад зброї, який там облаштували російські окупанти.

Як відомо, триває 156-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосередили наступальні дії на Донеччині, зокрема, на Бахмутському напрямку та в напрямку Авдіївки. Ворожі штурмові та наступальні дії у напрямку Вершини та Семигір’я наші воїни успішно відбили. 

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Теги: війна Донеччина Херсонщина окупація окупанти росія вибух

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