Військові знищили склади окупантів у Чорнобаївці та Білогірці

ЗСУ на півдні України ліквідували 66 окупантів та уразили п'ять ворожих опорних пунктів

В Чорнобаївці та Білогірці знищено звичайний і польовий склад боєприпасів. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь» в своєму Facebook.

Повідомляється, що нашою авіацією нанесено 5 ударів по ворогу. Парами штурмовиків та бомбардувальником уражено 3 ворожих опорних пункти, гелікоптерними парами – ще 2 навколо сіл Бериславського та Херсонського районів.

Загалом ракетно-артилерійськими підрозділами за бойовий день виконано 271 вогневе завдання.

«Загальні ж підтверджені втрати ворога складають: 66 рашистів, 3 танки Т-72, 3 гусеничних мінних загороджувачі, 2 гаубиці «Мста-С», самохідна гаубиця «Гвоздика», мінометний комплекс «Сані», 3 одиниці автотехніки», – сказано у зведенні.

До слова, поблизу Нової Каховки Херсонської області ЗСУ знищили ще один склад зброї, який там облаштували російські окупанти.

Як повідомлялося, Збройні сили України протягом доби ліквідували ще приблизно 200 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 40 070 бійців.