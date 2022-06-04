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    Новини

    Партизани пропонують херсонцям біткоїни за спалених окупантів (фото)

    Партизани у Херсоні залишають попередження окупантам - Партизани пропонують херсонцям біткоїни за спалених окупантів (фото)
    Партизани у Херсоні залишають попередження окупантам
    фото: t.me/zedigital

    У місті діє сильний опір, що росіяни досі його не контролюють

    В окупованому Херсоні невідомі пропонують платити бікоїнами за фото спаленої російської техніки чи загарбників, які нині перебувають у місті. Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.

    «Херсон — місто незламних людей. Щодня вони зривають російські прапори, розповсюджують нашу національну символіку та розклеюють проукраїнські плакати. Місцеві жителі відмовляються співпрацювати з окупантами, відмовляються від рублів і навіть чути не хочуть про якийсь псевдореферендум», – зазначив міністр.

    Він додав, що росіян це дратує та дуже лякає, тому вони намагаються насильно відірвати південні області за допомогою своєї пропаганди.

    «Проте все це тимчасово. Херсон обов'язково звільнять від окупантів, як і інші міста нашої сміливої країни», – підкреслив Федоров.

    На одному з опублікованих плакатів, які розвішують в окупованому місті, невідомі пропонують платити біткоїнами за вбитих загарбників. Палити окупантів пропонують будь-якими зручними способами.

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    Партизани пропонують херсонцям біткоїни за спалених окупантів (фото)
    Партизани пропонують херсонцям біткоїни за спалених окупантів (фото)
    Партизани пропонують херсонцям біткоїни за спалених окупантів (фото)
    Партизани пропонують херсонцям біткоїни за спалених окупантів (фото)
    Партизани пропонують херсонцям біткоїни за спалених окупантів (фото)
    Партизани пропонують херсонцям біткоїни за спалених окупантів (фото)
    Партизани пропонують херсонцям біткоїни за спалених окупантів (фото)
    фото: t.me/zedigital

    Нагадаємо, 25 травня президент Росії Володимир Путін підписав указ, який розширює коло осіб, які можуть отримати громадянство країни-агресора у спрощеному режимі.

    В указі йдеться саме про жителів Запорізької та Херсонської областей (а також окупованих раніше Донеччини і Луганщини).

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Партизани пропонують херсонцям біткоїни за спалених окупантів (фото)