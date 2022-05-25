Кремль роздає паспорти на захоплених територіях: Путін підписав указ

Путін роздає паспорти країни-агресора жителям двох українських областей у спрощеному режимі

Росія спрощує процес набуття громадянства для жителів Запорізької та Херсонської областей

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, який розширює коло осіб, які можуть отримати громадянство країни-агресора у спрощеному режимі.

Про це інформує офіційний інтернет-портал правової інформації Росії.

Згідно із указом Путіна, подавати заяви з проханням про надання громадянства РФ у спрощеному режимі можуть громадяни України, які проживають на території частково захоплених Запорізької та Херсонської областей.

До цього таким «привілеєм» могли користуватися лише жителі захоплених 2014 року окремих районів Донецької та Луганської областей України.

Указ набув чинності сьогодні, 25 травня.

Нагадаємо, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що окупанти змушували українців приймати громадянство невизнаної квазідержави «ЛНР». А у Маріуполі окупанти видавали новонародженим свідоцтва «ДНР».

Додамо, що ще у квітні стало відомо – Росія переселяє українців з тимчасово окупованих територій аж до Сибіру.

У кінці квітня омбудсменка Людмила Денісова заявила, що виявила майже тисячу співвітчизників в Республіці Чувашія. Українці заявили, що дуже хочуть залишити Росію і повернутися до України чи принаймні виїхати до ЄС.

За перші два місяці війни рашисти вивезли з України близько 500 тисяч жителів.