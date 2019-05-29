Парубій закликав комітет ВР оперативно розглянути відставку Гройсмана



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«Прошу усіх зібратися і виконати свою роботу», - заявив Парубій

Парубій звернувся персонально до всіх членів комітету, попередивши їх про те, що буде публікувати прізвища усіх, хто не відвідає засідання у середу

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав комітет з питань правової політики та правосуддя провести засідання у середу, о 12.00.

Він рекомендував парламенту розглянути питання щодо відставки прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та передати на розгляд Верховної Ради порівняльну таблицю до проекту Виборчого кодексу.

«Я прошу комітет з питань правової політики зібратися сьогодні о 12.00 на засідання комітету у конференц-залі та рекомендувати парламенту розглянути питання про заяву прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та відповідно до частини третьої статті 118 Регламенту Верховної Ради, передати на розгляд парламенту у другому читанні підготовлену робочою групою порівняльну таблицю до Виборчого кодексу», - сказав Парубій під час засідання парламенту.

При цьому спікер зауважив, що розгляд порівняльної таблиці є реальною можливістю ухвалення Виборчого кодексу, адже «якщо комітет зайде знову в розгляд 4,5 тисяч поправок, то парламенту не буде шансу».

«Якщо комітет підтримає напрацювання робочої групи і передасть їх в парламент, це нам дасть дуже великий шанс», - сказав Парубій.

Водночас голова Верховної Ради звернувся персонально до всіх членів комітету, попередивши їх про те, що буде публікувати прізвища усіх, хто не відвідає засідання у середу. «Прошу усіх зібратися і виконати свою роботу: прийняти рішення, яке дозволить Верховній Раді перейти до розгляду Виборчого кодексу», - заявив Парубій.

Як повідомлялось, 20 травня Володимир Гройсман оголосив, що подасть у відставку.

Під час інавгураційної промови Володимир Зеленський розкритикував уряд і закликав прем’єра та міністрів звільнитись.

Гройсман у відповідь закликав Зеленського негайно внести кандидатуру на посаду прем’єра. Він також заявив, що братиме участь у виборах до Верховної Ради.

Гройсман заявив, що на парламентські вибори він має намір йти самостійно зі своєю політичною силою «Українська стратегія», не об’єднуючись ні з ким, в т.ч. і з політичною силою Петра Порошенка.

Джерело: Укрінформ