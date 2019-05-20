Гройсман йде у відставку



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Я вважаю, що Зеленський сьогодні своєю заявою взяв на себе всю відповідальність перед загрозами в майбутньому, заявив глава Кабміну

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман має намір подати у відставку. Про це він заявив сьогодні на спеціально скликаному брифінгу.

«Я прийняв для себе рішення подати у відставку одразу після проведення в середу чергового засідання уряду», - заявив Гройсман.

Перед цим він сказав, що сьогодні новобраний президент під час свої промови сказав, що уряд має скласти свої повноваження. При цьому Гройсман нагадав, що уряд складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України, а не перед новообраним президентом.

Гройсман також нагадав, що після виборів запропонував президенту та парламенту «спільно сформували новий порядок денний, і дуже швидко почали приймати рішення».

«Президент обрав інший шлях. І я вважаю, що він сьогодні своєю заявою взяв на себе всю відповідальність перед загрозами в майбутньому», - додав прем’єр.

В новому парламенті Гройсман спільно зі своїми однодумцями має намір сформувати «професійну команду, яка буде здатна служити державі і робити Україну успішною».

«На сьогодні країна в доброму стані. Ми маємо валютні резерви країни в понад $20 млрд, ми маємо на єдино казначейському рахунку 57 млрд грн», - перерахував прем’єр.

Також він перелічив достягнення його уряду.

Нагадаємо, сьогодні під час інавгураційної промови Володимир Зеленський розкритикував уряд і закликав прем’єра та міністрів звільнитись.

«Безумовно, окрім війни, є ще багато бід, які роблять українців нещасливими. Це шокуючі тарифи, принизливі зарплати і пенсії, болючі ціни, неіснуючі робочі місця. Це медицина, про покращення якої говорять здебільшого ті, хто ніколи не лежав з дитиною у звичайній лікарні. Це міфічні українські дороги, які будуються та ремонтуються тільки у чиїсь бурхливій уяві», - сказав шостий президент.

Вихід з цієї ситуації Зеленський бачить тільки один – «ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про наступні покоління, а не про наступні вибори!»