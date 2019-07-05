Парубій збере голів фракцій з питання прохідного бар’єру у виборчому кодексі



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Спікер Верховної Ради Андрій Парубій Фото: Главком

Наразі робоча група пропонує 2, 4 та 5%

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій планує зібрати голів фракцій для обговорення, який прохідний бар'єр буде зареєстровано у новому виборчому кодексі напередодні позачергових виборів до Ради. Про це під час підсумкової прес-конференції заявив Андрій Парубій, пише «РБК-Україна».

Наразі робоча група пропонує 2, 4 та 5%.

«Робоча група має пропозиції 2, 4 і 5. За яку цифру буде більше - «за», та і буде поставлена. Це дуже проста правка: є варіант 4 і є варіант 5. Я зберу голів фракцій і скажу: колеги, по якій з правок маємо більше плюсів? Де більше шансів голосів набрати такий бар'єр і буде запропонований проголосувати», - заявив Парубій.

Нагадаємо, Верховна рада розглянула 3640 поправок до нового виборчого кодексу. Усього ж у виборчий кодекс подано 4568 поправок до другого читання.

Відзначимо, спікер парламенту Андрій Парубій закликав прискорити розгляд поправок до виборчого кодексу за відкритими списками.

Підкреслимо, фінальне голосування за Виборчий кодекс за відкритими списками має відбутися напередодні позачергових виборів до Верховної Ради в пленарний четвер, 11 липня.

Як повідомлялось, прохідний бар'єр у 5% на позачергових виборах до Верховної Ради, запланованих на 21 липня, можуть подолати п'ять політичних сил. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» з 29 червня до 3 липня 2019 року.

Лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія «Слуга народу», яку готові підтримати 42,3% тих, хто має намір голосувати і визначився із симпатіями. Долають також прохідний бар'єр партії «Опозиційна платформа - За життя» (13,4%), «Європейська солідарність» (8,3%), «Голос» (7,2%) і Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» (7,2%).

Джерело: Громадське



