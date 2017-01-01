Пастухи в Одеській області до смерті забили товариша

Вбивці можуть отримати від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі

Двоє чоловіків на околиці села Зоря Саратського району під час сварки побили 50-річного пастуха, від чого останній помер на місці. Про це повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області. «В ході досудового слідства встановлено, що підозрювані разом з потерпілим спільно вживали спиртні напої. Між ними виникла сварка, під час якої



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Вбивці можуть отримати від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі

Двоє чоловіків на околиці села Зоря Саратського району під час сварки побили 50-річного пастуха, від чого останній помер на місці. Про це повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області.

«В ході досудового слідства встановлено, що підозрювані разом з потерпілим спільно вживали спиртні напої. Між ними виникла сварка, під час якої підозрювані почали наносити удари руками та ногами по різним частинам тіла потерпілого. Коли зловмисники зрозуміли, що пастух помер, залишили його в безлюдному місці», — зазначили у поліції.

Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Згідно до чинного законодавства за вчинене кримінальне правопорушення їм загрожує покарання від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.