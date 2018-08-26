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    Патріарх Філарет проведе панахиду за загиблими захисниками України

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    Патріарх УПЦ КП Філарет - Патріарх Філарет проведе панахиду за загиблими захисниками України
    Фото: Главком
    Патріарх УПЦ КП Філарет

    Панахида відбудеться 29 серпня на Михайлівській площі у Києві

    Патріарх УПЦ Київського патріархату Філарет очолить панахиду за загиблими захисниками Батьківщини.

    Як повідомляє прес-служба УПЦ КП, 29 серпня о 12.00 годині біля «Стіни Пам’яті» на Михайлівській площі у Києві відбудеться захід «Всеукраїнський День Пам’яті» за полеглими захисниками України в російсько-українській війні та відкриття чотирьох секцій зі світлинами Воїнів загиблих на Сході України.

    Зазначається, що панахиду за загиблими захисниками Батьківщини та відкриття секцій очолить Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

    До 29 серпня цього року буде змонтовано ще чотири секції зі світлинами загиблих.

    Нагадаємо, у п’ятницю, 24 серпня, у День 27-ї річниці відновлення Незалежності України, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет долучився до міжконфесійної молитви в Соборі Святої Софії у Києві.

    Довідка: «Стіна Пам’яті» створена на добровільні пожертви небайдужими громадянами України. Наразі, це єдине місце, де можна вшанувати пам’ять загиблих захисників в російсько-українській війні з усієї України. Зараз вона складається з одинадцяти секцій, на яких розміщено світлини 2991 загиблого захисника України (станом до 19 лютого 2016 року). Вона постійно поповнюється світлинами загиблих.

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