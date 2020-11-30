Печерський районний суд дозволив проведення обшуків на телеканалі «Прямий» – джерела

Колектив «Прямого» розцінює дії ДБР, як спробу вплинути на роботу телеканалу та тиск на свободу слова

Справу про купівлю-продаж каналу буцімто з порушеннями продовжили ще на рік, пресслужба телеканалу

Печерський районний суд дозволив проведення обшуків на телеканалі «Прямий». Про це повідомляє пресслужба телеканалу, посилаючись на власні джерела.

Зазначається, що справу про купівлю-продаж каналу буцімто з порушеннями продовжили ще на рік.

«Такі дії суду і правоохоронних органів в особі Державного бюро розслідувань колектив «Прямого» розцінює як спробу вплинути на роботу телеканалу та тиск на свободу слова. Відповідні листи телеканал направить до міжнародних установ та закликає колег не бути байдужими і долучитись до підтримки телеканалу», ─ йдеться у повідомленні.

Як повідомляв на початку вересня народний депутат Олексій Гончаренко, з Офісу Зеленського надійшла команда закрити телеканал «Прямий».

Нагадаємо, справа тягнеться ще з 2019 року. Уже двічі телеканал за рішенням того ж Печерського суду надавав потрібні документи, ніякої реакції не надходило.

Раніше Олег Корецький повідомив, що керівники Державного бюро розслідувань, зокрема перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков, давали вказівки слідчим вжити заходів для арешту телеканалу «Прямий» як речового доказу, внаслідок чого канал мав припинити свою діяльність.

Також екскерівник слідчої групи ДБР Олег Корецький заявив, що фактичне керівництво Державного бюро розслідувань в особі Олександра Бабікова чинило тиск на слідчих з метою арештувати телеканал «Прямий».

Народний депутат фракції «Європейська солідарність» Ростислав Павленко наголосив на неприйнятності ситуації, коли «Прямий» знаходиться під ударом влади, через позицію, яку він транслює.