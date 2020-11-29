Протести у Мінську: силовики вдалися до розгону мітингарів, є затримані
Сьогодні у Білорусі відбувається «Марш сусідів»
Сьогодні у Білорусі відбудеться «Марш сусідів»
У Мінську на протестному «Марші сусідів» зафіксовано перші затримання – в різних районах білоруської столиці, наприклад, у Лошиці, Кунцевщині.
Про це повідомляє портал TUT.BY.
«У Лошиці біля «Гіппо» силовики затримували людей. На відео можна помітити, як одного із затриманих б’ють палицею», – йдеться в повідомленні.
Видання публікує відео. Відомо також про затримання в іншому місці. «Мінськ, затримання в районі Матусевича (район Кунцевщина). Читачі пишуть, що «бігають за всіма».
У цілому, вже відомо, що в місті зібралися близько 20 невеликих колон.
У Домбровці колона знову зібралася після розгону сиовиками.
Як повідомлялося, 18 жовтня у Мінську відбувся «Партизанський марш».