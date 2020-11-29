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    У світі

    Протести у Мінську: силовики вдалися до розгону мітингарів, є затримані

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    <span>З ранку неділі, 29 листопада, в білоруську столицю Мінськ&nbsp;</span>стягували<span>&nbsp;спецтехніку з водометами</span> - Протести у Мінську: силовики вдалися до розгону мітингарів, є затримані
    З ранку неділі, 29 листопада, в білоруську столицю Мінськ стягували спецтехніку з водометами

    Сьогодні у Білорусі відбувається «Марш сусідів»

    Сьогодні у Білорусі відбудеться «Марш сусідів»

    У Мінську на протестному «Марші сусідів» зафіксовано перші затримання – в різних районах білоруської столиці, наприклад, у Лошиці, Кунцевщині.

    Про це повідомляє портал TUT.BY.

    «У Лошиці біля «Гіппо» силовики затримували людей. На відео можна помітити, як одного із затриманих б’ють палицею», – йдеться в повідомленні.

    Видання публікує відео. Відомо також про затримання в іншому місці. «Мінськ, затримання в районі Матусевича (район Кунцевщина). Читачі пишуть, що «бігають за всіма».

    У цілому, вже відомо, що в місті зібралися близько 20 невеликих колон.

    У Домбровці колона знову зібралася після розгону сиовиками.

    Сьогодні в Мінську розміщені військова й спецтехніка. Офіційно повідомлено про закриття п’яти станцій метро. Традиційно для неділь розпочалися проблеми з мобільним інтернетом «у рамках заходів, що проводяться уповноваженими державними органами щодо забезпечення національної безпеки».

    Як повідомлялося, 18 жовтня у Мінську відбувся «Партизанський марш».

    Нагадаємо, сьогодні у Білорусі відбудеться «Марш сусідів».

    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко протест
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