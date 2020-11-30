Прикордонники видворили з України ведучу російських теленовин

Журналістка незаконно відвідувала окупований Крим

Ведуча новин російського телеканалу «РБК» отримала заборону в’їзду на 3 роки через відвідування тимчасово окупованого Криму.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної прикордонної служби.

«Заходи з виявлення та притягнення до відповідальності осіб, які незаконно відвідують тимчасово окуповані території України, Державна прикордонна служба проводить постійно. Одну з порушниць, громадянку Молдови, прикордонники зупинили вчора на Одещині. Жінка слідувала автобусом на в’їзд в Україну та планувала транзитом проїхати до Росії. Український кордон вона перетинала в пункті пропуску Могилів-Подільський.

Під час паспортного контролю відносно громадянки спрацювала база даних прикордонного відомства, адже до її спроби перетнути кордон співробітники ДПСУ вже мали попередню інформацію про її незаконні подорожі в окупований Крим», – розповіли прикордонники.

Зазначається, що для з’ясування всіх обставин була проведена додаткова перевірка.

«Як вдалося встановити, 39-річна жінка працює ведучою новин на російському телеканалі «РБК», а до цього – на низці інших каналів. Влітку 2018 року ця особа в порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї відвідувала український півострів. На нього вона потрапляла з території РФ. За такі дії прикордонники відмовили іноземці в перетинанні кордону і на 3 роки заборонили в’їзд в Україну. Наразі її повернуто у зворотному напрямку», - йдеться у повідомленні.