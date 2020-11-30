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    Прикордонники видворили з України ведучу російських теленовин

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    Жінці заборонили в'їзд в Україну терміном на три роки - Прикордонники видворили з України ведучу російських теленовин
    Жінці заборонили в'їзд в Україну терміном на три роки

    Журналістка незаконно відвідувала окупований Крим

    Ведуча новин російського телеканалу «РБК» отримала заборону в’їзду на 3 роки через відвідування тимчасово окупованого Криму. 

    Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної прикордонної служби.

    «Заходи з виявлення та притягнення до відповідальності осіб, які незаконно відвідують тимчасово окуповані території України, Державна прикордонна служба проводить постійно. Одну з порушниць, громадянку Молдови, прикордонники зупинили вчора на Одещині. Жінка слідувала автобусом на в’їзд в Україну та планувала транзитом проїхати до Росії. Український кордон вона перетинала в пункті пропуску Могилів-Подільський.

    Під час паспортного контролю відносно громадянки спрацювала база даних прикордонного відомства, адже до її спроби перетнути кордон співробітники ДПСУ вже мали попередню інформацію про її незаконні подорожі в окупований Крим», – розповіли прикордонники.

    Зазначається, що для з’ясування всіх обставин була проведена додаткова перевірка.

    «Як вдалося встановити, 39-річна жінка працює ведучою новин на російському телеканалі «РБК», а до цього – на низці інших каналів. Влітку 2018 року ця особа в порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї відвідувала український півострів. На нього вона потрапляла з території РФ. За такі дії прикордонники відмовили іноземці в перетинанні кордону і на 3 роки заборонили в’їзд в Україну. Наразі її повернуто у зворотному напрямку», - йдеться у повідомленні.

     

    Теги: прикордонники Крим Росія телебачення пропаганда окуповані території журналіст
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