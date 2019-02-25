Печерський райсуд обирає екс-главі Генштабу запобіжний захід (онлайн-трансляція)



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Захисник Замани попросив долучити до матеріалів справи довідки про серйозні захворювання у підозрюваного Фото: УНН

Суддя з'явився у залі засідання із майже годинною затримкою

Печерський районний суд Києва ввечері 25 лютого продовжує роботу після перерви у справі щодо підозри у державній зраді колишнього керівника Генерального штабу Збройних Сил, генерал-полковника Володимира Замани.

Про це заявив суддя Печерського райсуду столиці В’ячеслав Підпалий.

Суддя з'явився у залі засідання із майже годинною затримкою. Так, оголосивши сьогодні вдень перерву в засіданні до 19:00, він розпочав засідання о 19:55.

На початку засідання захисник Замани попросив долучити до матеріалів справи довідки про серйозні захворювання у підозрюваного, які потребують щоденного лікування.

Нагадаємо, вранці 25 лютого військовою прокуратурою спільно з СБУ затримано за держзраду колишнього керівника Генштабу Збройних сил, генерал-полковника Володимира Заману.

Генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що Заману затримали через реформу структури ЗСУ, яка «фактично готувала анексію Криму та «Новоросії».

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що судове засідання у справі Замани буде відкритим. Затриманого доправили до Печерського районного суду, де йому оберуть запобіжний захід.

Як відомо, Володимир Замана обіймав посади командувача Військово-морських сил ЗСУ, а також начальника Генерального штабу ЗСУ з 18 лютого 2012 року по 19 лютого 2014 року.

Джерело: УНН