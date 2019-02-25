  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Екс-главі Генштабу ЗСУ сьогодні оберуть запобіжний захід

    • Розсилка
    <p>Екс-начальнику Генштабу ЗСУ Володимиру Замані було вручено підозру у державній зраді (ч.1 ст.111 КК України)</p> - Екс-главі Генштабу ЗСУ сьогодні оберуть запобіжний захід

    Екс-начальнику Генштабу ЗСУ Володимиру Замані було вручено підозру у державній зраді (ч.1 ст.111 КК України)

    Екс-начальника Генштабу ЗСУ Володимира Заману доправили до Печерського районного суду

    Екс-начальник Генштабу ЗСУ Володимир Замана, якому вручено підозру у державній зраді, 25 лютого доправлений до Печерського районного суду.

    Про це повідомила у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

    «Екс-начальник Генштабу ЗСУ Володимир Замана, якому вручено підозру у державній зраді (ч.1 ст.111 КК України), доправлений до Печерського районного суду для обрання йому міри запобіжного заходу», - написала Сарган.

    За її словами, початок засідання був запланований на 15:00, його буде вести суддя В.Підпалий.

    «Нагадаю, що ст. 111 не передбачає альтернативи застави», - підкреслила Сарган.

    Нагадаємо, вранці 25 лютого військовою прокуратурою спільно з СБУ затримано за держзраду колишнього керівника Генштабу Збройних Сил, генерал-полковника Володимира Заману.

    Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що суд над Заманою буде відкритим.

    Як відомо, Володимир Замана обіймав посади командувача Військово-Морських сил ЗСУ, а також начальника Генерального штабу ЗСУ з 18 лютого 2012 року по 19 лютого 2014 року. 

    Читайте також
    Росія Київ суд ЗСУ Генштаб військові суддя Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ