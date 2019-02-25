Екс-главі Генштабу ЗСУ сьогодні оберуть запобіжний захід



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Екс-начальнику Генштабу ЗСУ Володимиру Замані було вручено підозру у державній зраді (ч.1 ст.111 КК України)

Екс-начальника Генштабу ЗСУ Володимира Заману доправили до Печерського районного суду

Екс-начальник Генштабу ЗСУ Володимир Замана, якому вручено підозру у державній зраді, 25 лютого доправлений до Печерського районного суду.

Про це повідомила у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

«Екс-начальник Генштабу ЗСУ Володимир Замана, якому вручено підозру у державній зраді (ч.1 ст.111 КК України), доправлений до Печерського районного суду для обрання йому міри запобіжного заходу», - написала Сарган.

За її словами, початок засідання був запланований на 15:00, його буде вести суддя В.Підпалий.

«Нагадаю, що ст. 111 не передбачає альтернативи застави», - підкреслила Сарган.

Нагадаємо, вранці 25 лютого військовою прокуратурою спільно з СБУ затримано за держзраду колишнього керівника Генштабу Збройних Сил, генерал-полковника Володимира Заману.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що суд над Заманою буде відкритим.

Як відомо, Володимир Замана обіймав посади командувача Військово-Морських сил ЗСУ, а також начальника Генерального штабу ЗСУ з 18 лютого 2012 року по 19 лютого 2014 року.