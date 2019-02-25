Екс-керівника Генштабу Заману очікує безальтернативний арешт − Матіос



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За словами Матіоса, суд над Заманою буде відкритим Фото: mil.gov.ua

За словами головного військового прокурора Анатолія Матіоса, сьогодні розпочнеться розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу екс-керівнику Генштабу ЗСУ Володимиру Замані

Санкція статті, за якою затримали сьогодні вранці колишнього керівника Генерального штабу Збройних Сил, генерал-полковника Володимира Заману, передбачає безальтернативний арешт. Про це заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос під час брифінгу.

«Сьогодні розпочнеться розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу, який за санкцією статті 111 ККУ передбачає безальтернативний арешт», - зазначив Матіос.

За його словами, суд над Заманою буде відкритим, тож у ході його громадськість і слідство зможе наблизитись до причин анексії Криму, а також початку збройної агресії на території Донецької і Луганської областей з боку Росії.

«Ми сподіваємось, що розслідуючи епізоди, в яких підозрюється генерал-полковник Замана, ми зможемо відновити і максимально наблизити до тих реалій, які відбувались, підстави і причини захоплення Криму, а також окупації частин Донецької і Луганської областей», - додав прокурор.

Нагадаємо, сьогодні вранці військовою прокуратурою спільно з СБУ затримано за держзраду колишнього керівника Генштабу Збройних Сил, генерал-полковника Володимира Заману.

Йому вручили підозру на 80 аркушах.

До Печерського райсуду столиці від слідчих військової прокуратури надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу затриманому за підозрою у держзраді керівнику Генерального штабу Збройних Сил, генерал-полковнику Володимирові Замані.

Володимир Замана обіймав посаду керівника Генерального штабу Збройних сил України в період з лютого 2012 року по 19 лютого 2014 року.

З 19 лютого 2014-го - заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони, а з 22 лютого 2014 — Уповноважений Верховної Ради України з контролю діяльності Міністерства оборони України. Генерал-полковник.

18 лютого 2014 року під час Революції гідності, отримавши від тогочасного керівництва держави наказ застосувати силу до мітингувальників на Майдані незалежності, відмовився виконувати злочинний наказ і поклав рапорт про звільнення з посади начальника Генерального штабу — головнокомандувача Збройних сил України, чим виграв час для учасників протестів, які змогли перегрупуватися та отримати необхідне підкріплення, насамперед дипломатичне.