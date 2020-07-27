Переговори з Іраном щодо компенсацій жертвам катастрофи МАУ відбудуться цього тижня



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Авіакатастрофа сталася 8 січня 2020 року під час зльоту з аеропорту Тегерана

Консультації з представниками Ірану пройдуть у Києві цього тижня

Консультації з представниками Ірану щодо виплати компенсацій жертвам авіакатастрофи рейсу Міжнародних авіаліній України пройдуть у Києві 29-30 липня. Під час переговорів повинна бути визначена сума компенсацій.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільного брифінгу з головою польського МЗС Яциком Чапутовичем у Варшаві, передає «РБК-Україна».

«Ми запросили іранську сторону відвідати Київ для консультацій. Вони приїжджають 29-30 липня. Я не можу розкривати цифри компенсації, тому що кінцеві суми будуть прийняті після консультацій», - сказав Кулеба.

Він додав, що Україна буде готова перегорнути цю сторінку у відносинах з Іраном, після того, як іранська сторона нестиме відповідальність.

Раніше МЗС оприлюднило інформацію з «чорних скриньок» збитого літака МАУ.

Також повідомлялось, що у Франції фахівці успішно завершили розшифровку даних обидвох «чорних скриньок» збитого у січні над Тегераном літака МАУ.

Нагадаємо, 20 липня у Франції успішно завантажили дані з «чорного ящика» збитого літака МАУ; у розшифровці бортових самописців приймають участь і українські фахівці.

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

13 червня уряд Ірану направив офіційний запит до Бюро з розслідування авіакатастроф (BEA) Франції. Вони просили допомогти з розшифровкою «чорних скриньок» літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який був збитий у січні цього року під Тегераном.

Влада Франції та Ірану підписали угоду про технічне співробітництво з цього питання 4 липня.