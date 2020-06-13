Іран офіційно попросив Францію допомогти розшифрувати «чорні скриньки» літака МАУ



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Іран хоче віддати Франції «чорні скриньки» з літака МАУ

Французька сторона поки не отримала офіційний запит і зараз веде переговори з Іраном, Канадою та Україною про надання допомоги

Уряд Ірану направив офіційний запит до Бюро з розслідування авіакатастроф (BEA) Франції. Вони просять допомогти з розшифровкою «чорних скриньок» літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який був збитий у січні цього року під Тегераном.

Про це повідомляє Reuters.

При цьому наголошується, що до розшифровки повинні бути допущені представники інших причетних до питання країн та Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО).

«Організація цивільної авіації Ірану нещодавно звернулася з запитом до Бюро з розслідування авіакатастроф Франції про те, щоб Іран направив бортові самописці на територію BEA у Франції, щоб вони були розшифровані в присутності представників інших причетних до питання країн і ІКАО, якщо Франція може забезпечити таку можливість», - повідомив представник Ірану в ІКАО Фархад Парвареш.

Французька сторона поки не отримала офіційний запит і зараз веде переговори з Іраном, Канадою та Україною про надання допомоги.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Іран хоче віддати Франції «чорні скриньки» з літака МАУ.

Як відомо, відповідно до американських правил, Іран зберігає загальний контроль над розслідуванням, в той час як США та Україна акредитовані як країни, де літак будувався та експлуатувався. Канада також бере участь, адже в аварії загинули багато її громадян.

Також повідомлялося, що у справі про катастрофу літака української авіакомпанії МАУ в Ірані затримали шістьох підозрюваних. Наразі під вартою перебувають лише троє фігурантів.