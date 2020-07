У Франції успішно завантажили інформацію з «чорних скриньок» збитого літака МАУ

Отримані дані були передані до Бюро з розслідування авіаційних подій Ірану

Французькі фахівці успішно завантажили дані з бортового самописця збитого в січні цього року над Тегераном літака МАУ PS75.

Про це повідомляє в Twitter французьке Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації (BEA).

«Дані CVR (мовного самописця - ред.) з Боїнга 737 UR-PSR МАУ PS752, включаючи саму подію, було успішно завантажено», - йдеться в повідомленні.

Отримані дані також були передані до Бюро з розслідування авіаційних подій Ірану.

@Boeing #737 UR-PSR @fly_uia #PS752 / CVR data - including the event itself - has been successfully downloaded by @BEA_Aero / Data transferred to Iran's AAIB / Communication on their behalf. pic.twitter.com/dr5zSFACrh