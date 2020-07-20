У Франції успішно завантажили інформацію з «чорних скриньок» збитого літака МАУ
Отримані дані були передані до Бюро з розслідування авіаційних подій Ірану
Французькі фахівці успішно завантажили дані з бортового самописця збитого в січні цього року над Тегераном літака МАУ PS75.
Про це повідомляє в Twitter французьке Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації (BEA).
«Дані CVR (мовного самописця - ред.) з Боїнга 737 UR-PSR МАУ PS752, включаючи саму подію, було успішно завантажено», - йдеться в повідомленні.
Отримані дані також були передані до Бюро з розслідування авіаційних подій Ірану.
@Boeing #737 UR-PSR @fly_uia #PS752 / CVR data - including the event itself - has been successfully downloaded by @BEA_Aero / Data transferred to Iran's AAIB / Communication on their behalf. pic.twitter.com/dr5zSFACrh— BEA (@BEA_Aero) July 20, 2020
Раніше повідомлялося, що сьогодні, 20 липня, у Франції розпочнеться розшифровка «чорних скриньок» зі збитого літака МАУ.
Нагадаємо, 13 червня уряд Ірану направив офіційний запит до Бюро з розслідування авіакатастроф (BEA) Франції. Вони просили допомогти з розшифровкою «чорних скриньок» літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який був збитий у січні цього року під Тегераном.
Влада Франції та Ірану підписали угоду про технічне співробітництво з цього питання 4 липня.
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