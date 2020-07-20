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    Суспільство

    У Франції успішно завантажили інформацію з «чорних скриньок» збитого літака МАУ

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    У Франції сьогодні, 20 липня, почали розшифровувати інформацію з самописців збитого літака МАУ - У Франції успішно завантажили інформацію з «чорних скриньок» збитого літака МАУ
    У Франції сьогодні, 20 липня, почали розшифровувати інформацію з самописців збитого літака МАУ

    Отримані дані були передані до Бюро з розслідування авіаційних подій Ірану

    Французькі фахівці успішно завантажили дані з бортового самописця збитого в січні цього року над Тегераном літака МАУ PS75.

    Про це повідомляє в Twitter французьке Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації (BEA).

    «Дані CVR (мовного самописця - ред.) з Боїнга 737 UR-PSR МАУ PS752, включаючи саму подію, було успішно завантажено», - йдеться в повідомленні.

    Отримані дані також були передані до Бюро з розслідування авіаційних подій Ірану.

    Раніше повідомлялося, що сьогодні, 20 липня, у Франції розпочнеться розшифровка «чорних скриньок» зі збитого літака МАУ.

    8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії. 

    Нагадаємо, 13 червня уряд Ірану направив офіційний запит до Бюро з розслідування авіакатастроф (BEA) Франції. Вони просили допомогти з розшифровкою «чорних скриньок» літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який був збитий у січні цього року під Тегераном.

    Влада Франції та Ірану підписали угоду про технічне співробітництво з цього питання 4 липня.

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