У Франції успішно завантажили інформацію з «чорних скриньок» збитого літака МАУ



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У Франції сьогодні, 20 липня, почали розшифровувати інформацію з самописців збитого літака МАУ

Отримані дані були передані до Бюро з розслідування авіаційних подій Ірану

Французькі фахівці успішно завантажили дані з бортового самописця збитого в січні цього року над Тегераном літака МАУ PS75.

Про це повідомляє в Twitter французьке Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації (BEA).

«Дані CVR (мовного самописця - ред.) з Боїнга 737 UR-PSR МАУ PS752, включаючи саму подію, було успішно завантажено», - йдеться в повідомленні.

Отримані дані також були передані до Бюро з розслідування авіаційних подій Ірану.

@Boeing #737 UR-PSR @fly_uia #PS752 / CVR data - including the event itself - has been successfully downloaded by @BEA_Aero / Data transferred to Iran's AAIB / Communication on their behalf. pic.twitter.com/dr5zSFACrh — BEA (@BEA_Aero) July 20, 2020

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 20 липня, у Франції розпочнеться розшифровка «чорних скриньок» зі збитого літака МАУ.

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Нагадаємо, 13 червня уряд Ірану направив офіційний запит до Бюро з розслідування авіакатастроф (BEA) Франції. Вони просили допомогти з розшифровкою «чорних скриньок» літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який був збитий у січні цього року під Тегераном.

Влада Франції та Ірану підписали угоду про технічне співробітництво з цього питання 4 липня.