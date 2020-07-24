Єнін про розшифровку «чорних скриньок» МАУ: катастрофі сприяли зовнішні чинники
Розшифровка підтвердила факт незаконного втручання в роботу літака
У Франції завернилася обробка двох бортових самописців збитого у січні над Тегераном літака МАУ.
І розшифровка «чорних скриньок» зі збитого над Тегераном літака МАУ рейсу PS752 підтвердила той факт, що катастрофі сприяли зовнішні чинники. Про це написав у Twitter заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.
«Вдячний всім партнерам, які допомогли наблизити цей момент. Чорні ящики від PS752 були успішно зчитані та розшифровані. Розшифровка підтвердила факт незаконного втручання в роботу літака. Ми чекаємо іранську сторону на перший раунд переговорів наступного тижня», - написав Єнін.
«Технічне розслідування почалось одразу після катастрофи, розшифровка - один з його етапів. Однак неможливо спрогнозувати, скільки триватиме техрозслідування», – зазначив дипломат в коментарі.
Також у Бюро дослідження та аналізу безпеки цивільної авіації повідомили, що аналіз даних бортових самописців завершений.
Нагадаємо, 13 червня уряд Ірану направив офіційний запит до Бюро з розслідування авіакатастроф (BEA) Франції. Вони просили допомогти з розшифровкою «чорних скриньок» літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який був збитий у січні цього року під Тегераном.
Влада Франції та Ірану підписали угоду про технічне співробітництво з цього питання 4 липня.