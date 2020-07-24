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    Єнін про розшифровку «чорних скриньок» МАУ: катастрофі сприяли зовнішні чинники

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    У Франції вже закінчили обробку двох бортових самописців збитого у січні цього року літака МАУ над Тегераном - Єнін про розшифровку «чорних скриньок» МАУ: катастрофі сприяли зовнішні чинники
    У Франції вже закінчили обробку двох бортових самописців збитого у січні цього року літака МАУ над Тегераном
    Фото: @BEA_Aero

    Розшифровка підтвердила факт незаконного втручання в роботу літака

    У Франції завернилася обробка двох бортових самописців збитого у січні над Тегераном літака МАУ.

    І розшифровка «чорних скриньок» зі збитого над Тегераном літака МАУ рейсу PS752 підтвердила той факт, що катастрофі сприяли зовнішні чинники. Про це написав у Twitter заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

    «Вдячний всім партнерам, які допомогли наблизити цей момент. Чорні ящики від PS752 були успішно зчитані та розшифровані. Розшифровка підтвердила факт незаконного втручання в роботу літака. Ми чекаємо іранську сторону на перший раунд переговорів наступного тижня», - написав Єнін.

     «Технічне розслідування почалось одразу після катастрофи, розшифровка - один з його етапів. Однак неможливо спрогнозувати, скільки триватиме техрозслідування», – зазначив дипломат в коментарі.

    Також у Бюро дослідження та аналізу безпеки цивільної авіації повідомили, що аналіз даних бортових самописців завершений.

    8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.  

    Нагадаємо, 13 червня уряд Ірану направив офіційний запит до Бюро з розслідування авіакатастроф (BEA) Франції. Вони просили допомогти з розшифровкою «чорних скриньок» літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який був збитий у січні цього року під Тегераном.

    Влада Франції та Ірану підписали угоду про технічне співробітництво з цього питання 4 липня.

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