МЗС оприлюднило інформацію з «чорних скриньок» збитого літака МАУ



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Ми чекаємо від іранської сторони першого раунду переговорів наступного тижня - Єнін

Катастрофа літака сталася внаслідок ракетної атаки - заступник міністра

Розшифровка «чорних скриньок» збитого літака компанії «Міжнародні авіалінії України», збитого у січні в Ірані, підтвердила, що катастрофа сталася внаслідок ракетної атаки.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

Він зазначив, що бортові самописці успішно зчитали та розшифрували.

«Ми чекаємо від іранської сторони першого раунду переговорів наступного тижня», — додав він.

Також Єнін подякував міжнародним партнерам, залученим до розшифровки самописців.

Раніше повідомлялось, що у Франції фахівці успішно завершили розшифровку даних обидвох «чорних скриньок» збитого у січні над Тегераном літака МАУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 20 липня у Франції успішно завантажили дані з «чорного ящика» збитого літака МАУ; у розшифровці бортових самописців приймають участь і українські фахівці.

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

13 червня уряд Ірану направив офіційний запит до Бюро з розслідування авіакатастроф (BEA) Франції. Вони просили допомогти з розшифровкою «чорних скриньок» літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який був збитий у січні цього року під Тегераном.

Влада Франції та Ірану підписали угоду про технічне співробітництво з цього питання 4 липня.