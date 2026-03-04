Головна Новини
Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 4 березня 2026 року

Верховна Рада ухвалила закон про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів, який передбачає створення в Україні стратегічного резерву пального. Путін наказав збільшити кількість військових в армії РФ. Російська еліта тікає з палаючого Близького Сходу на літаку Януковича.

«Главком» склав добірку головних подій 4 березня:

Рада створила стратегічний резерв нафти та пального

Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026 фото 1
фото з відкритих джерел

Верховна Рада ухвалила закон про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів, який передбачає створення в Україні стратегічного резерву пального. Новий механізм має стати інструментом енергетичної безпеки та стабілізації ринку у разі кризових ситуацій.

Закон зобов’язує імпортерів і виробників формувати мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів для використання у кризових ситуаціях

Понад 80 грн за літр. Ціни на бензин пішли різко вгору

Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026 фото 2
фото з відкритих джерел

Ціни на пальне в Україні продовжують зростати на тлі напруженої міжнародної ситуації. Станом на 4 березня вартість бензину на окремих автозаправках уже наближається до 81 грн за літр. 

Найдешевший бензин А-95 наразі пропонує мережа «Укрнафта» – 67,99 грн за літр. Для порівняння, на заправках Wog бензин А-95 Євро коштує 73,99 грн, а на Окко та Socar – по 70,99 грн за літр.

У сегменті преміального пального ціни ще вищі. Бензин марки 100 на Wog коштує 78,99 грн за літр, тоді як на Окко та Socar – по 80,99 грн.

Путін наказав збільшити кількість військових в армії РФ

Армія РФ
Армія РФ
фото з відкритих джерел

Володимир Путін своїм указом встановив штатну чисельність російської армії на рівні 2,4 млн чоловік, з яких 1,5 млн – військовослужбовці. 

Президент Росії вже вчетверте з лютого 2022 року змінює штатну чисельність російського війська. Цього разу Путін вирішив збільшити армію ще на 100 тис. чоловік. До цього він переглядав чисельність у грудні 2024 року.

Російська еліта тікає з палаючого Близького Сходу на літаку Януковича

Літак Януковича помітили серед бізнес-джетів, які евакуюють російську еліту з Близького Сходу
Літак Януковича помітили серед бізнес-джетів, які евакуюють російську еліту з Близького Сходу
фото: onespotter.com

Політична та бізнесова еліта терміново тікає з Близького Сходу, подалі від війни. І для повернення до Москви використовують елітні бізнес-джети, серед яких зафіксовано борт, що безпосередньо пов’язують із колишнім президентом-втікачем України Віктором Януковичем.

Це один з бізнес-джетів, Dassault Falcon 900C (бортовий номер RA-09617). Зараз літак експлуатується російською компанією «Сєвєро-Запад». І тепер цей джет був зафіксований сервісами моніторингу польотів під час рейсів з Оману до Москви 2–4 березня 2026 року. 

 

США розрахували, коли отримають повний контроль над небом Ірану

Хегсет заявив, що Іран не зможе пережити США
Хегсет заявив, що Іран не зможе пережити США
фото: АР

У Сполучених Штатах Америки заявили, що отримають повний контроль над небом Ірану «менш ніж за тиждень».

За словами очільника Пентагону, практично за сім днів «дві найпотужніші військово-повітряні сили у світі» отримають повний контроль над іранським небом та безперешкодний повітряний простір. Також Хегсет заявив, що Сполучені Штати Америки можуть продовжувати військові дії проти Ірану «стільки, скільки потрібно», додавши, що Іран «більше не може випускати таку кількість ракет, як колись».

 

