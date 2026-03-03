«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України

Столичний гранд оформив непросту перемогу над колективом Першої ліги

Київське «Динамо» переграло «Інгулець» з Петрова в 1/4 фіналу Кубка України. Про це повідомляє «Главком».

Підопічні Ігоря Костюка прогнозовано взяли м'яч під контроль з перших хвилин. Уже в дебюті воротаря «козаків» дальнім ударом розім'яв Тимчик. Упорався Жилкін і з добиванням Огундани.

Супермомент «біло-сині» не реалізували на 17-й хвилині. Це Попов пробив головою з рикошетом після кутового. М'яч летів у самісіньку дев'ятку, та голкіпер дивом зреагував на удар.

А в середині першого тайму «Інгулець» навіть огризнувся. Спершу Малиш перевірив пильність Нещерета після стандарту. А потім прорив Касімова в штрафний з лівого флангу вчасно заблокував Попов.

«Динамо» вирішило надалі не ризикувати. Тож на старті другої половини кияни повели в рахунку. Це Герреро підхопив м'яч перед штрафним і класним пострілом у кут залишив поза справами Жилкіна.

«Біло-сині» могли розвивати успіх зусиллями оборонців. На ударних позиціях почергово опинилися Захарченко та Попов. Та в цих епізодах воротар «козаків» був на висоті.

Зрештою, подвоїв перевагу «Динамо» хавбек. На 84-й хвилині небезпека прийшла з лівого флангу. Михайленко майже з кута штрафного подав на дальню стійку, куди ввірвався Піхальонок і в дотик встановив фінальний результат.

Команда Костюка першою пробилася в півфінал Кубка України. Ще двох учасників наступної стадії турніру визначать цього тижня. Останній же чвертьфінальний поєдинок запланований на 17 березня.

Натомість «Динамо» розгромило «Епіцентр» із Кам'янця-Подільського. Голами в складі киян відзначилися Бражко, Пономаренко (двічі) та Ярмоленко. Кияни впритул підібралися до чільної трійки команд Прем'єр-ліги.

Завдяки забитому м'ячу Ярмоленко піднявся в трійку найкращих бомбардирів УПЛ усіх часів. Він наздогнав колишнього форварда збірної України Селезньова. Попереду ветерана «Динамо» лише два попередники – Ребров і Шацьких.