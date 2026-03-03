Головна Новини
search button user button menu button

«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
Кияни стали першим півфіналістом турніру
фото: ФК «Динамо»

Столичний гранд оформив непросту перемогу над колективом Першої ліги

Київське «Динамо» переграло «Інгулець» з Петрова в 1/4 фіналу Кубка України. Про це повідомляє «Главком».

Підопічні Ігоря Костюка прогнозовано взяли м'яч під контроль з перших хвилин. Уже в дебюті воротаря «козаків» дальнім ударом розім'яв Тимчик. Упорався Жилкін і з добиванням Огундани.

Супермомент «біло-сині» не реалізували на 17-й хвилині. Це Попов пробив головою з рикошетом після кутового. М'яч летів у самісіньку дев'ятку, та голкіпер дивом зреагував на удар.

А в середині першого тайму «Інгулець» навіть огризнувся. Спершу Малиш перевірив пильність Нещерета після стандарту. А потім прорив Касімова в штрафний з лівого флангу вчасно заблокував Попов.

«Динамо» вирішило надалі не ризикувати. Тож на старті другої половини кияни повели в рахунку. Це Герреро підхопив м'яч перед штрафним і класним пострілом у кут залишив поза справами Жилкіна.

«Біло-сині» могли розвивати успіх зусиллями оборонців. На ударних позиціях почергово опинилися Захарченко та Попов. Та в цих епізодах воротар «козаків» був на висоті.

Зрештою, подвоїв перевагу «Динамо» хавбек. На 84-й хвилині небезпека прийшла з лівого флангу. Михайленко майже з кута штрафного подав на дальню стійку, куди ввірвався Піхальонок і в дотик встановив фінальний результат.

Команда Костюка першою пробилася в півфінал Кубка України. Ще двох учасників наступної стадії турніру визначать цього тижня. Останній же чвертьфінальний поєдинок запланований на 17 березня.

Натомість «Динамо» розгромило «Епіцентр» із Кам'янця-Подільського. Голами в складі киян відзначилися Бражко, Пономаренко (двічі) та Ярмоленко. Кияни впритул підібралися до чільної трійки команд Прем'єр-ліги.

Завдяки забитому м'ячу Ярмоленко піднявся в трійку найкращих бомбардирів УПЛ усіх часів. Він наздогнав колишнього форварда збірної України Селезньова. Попереду ветерана «Динамо» лише два попередники – Ребров і Шацьких.

Теги: ФК «Динамо» Кубок України ФК «Інгулець» НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фанати «Динамо» передали привіт міжнародним організаціям
Фанати «Динамо» вивісили банер зі зверненням до МОК
Сьогодні, 19:41
Олександр Поворознюк готовий розщедритися заради команди
Скандальний президент пообіцяв «божевільні преміальні» за перемогу над «Динамо»
Сьогодні, 13:06
«Біло-сині» оформили розгром аутсайдера
«Динамо» оформило впевнену перемогу над «Епіцентром» в УПЛ
27 лютого, 14:53
Андрій Ярмоленко невдовзі може переписати історію Прем'єр-ліги
Ярмоленко наздогнав ексзірку «Шахтаря» в списку бомбардирів УПЛ усіх часів
27 лютого, 22:00
Микола Шапаренко вперше став батьком
Донька легенди «Динамо» народила первістка від Шапаренка
22 лютого, 15:58
Огнєн Вукоєвіч вирішив залишитися у Хорватії
Екслегіонер «Динамо» відмовився замінити Костюка на посаді – ЗМІ
20 лютого, 13:58

Новини

Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
Сьогодні, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
Сьогодні, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Сьогодні, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
Вчора, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
Вчора, 21:00
Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
Вчора, 16:37

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua