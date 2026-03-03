Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
Дайджест новин 3 березня 2026 року
Європейська комісія підтвердила повну готовність України до великого етапу вступу в ЄС. Дональд Трамп відкинув можливість проведення перемовин із чинним керівництвом Ірану, оскільки час для їх проведення вже втрачений. РНБО заслухала плани енергетичної стійкості регіонів.
«Главком» склав добірку головних подій 3 березня:
Єврокомісія підтвердила повну готовність України до великого етапу вступу в ЄС
Європейська комісія підтвердила повну технічну готовність України до відкриття всіх шести переговорних кластерів про членство в Євросоюз.
Офіційний представник Єврокомісії Маркус Ламмерт заявив, що Україна віддана своєму курсу на вступ до ЄС, про це свідчать результати скринінгу.
«Цей двосторонній аналіз проведено в рекордний термін і за всіма переговорними кластерами. Шість готові до відкриття», – сказав він на брифінгу в Брюсселі.
Трамп відкинув можливість переговорів з Іраном
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не бачить сенсу в діалозі з чинним керівництвом Ірану. Заява пролунала на фоні повідомлень про те, що іранська ППО, авіація та флот фактично перестали існувати після чотирьох днів ударів.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран хоче вести переговори, але зараз «занадто пізно».
Україна отримала кошти від Міжнародного валютного фонду
До державного бюджету України надійшов транш фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду в розмірі $1,5 млрд у межах нової програми розширеного фінансування.
Йдеться про програму, загальний обсяг якої становить $8,1 млрд. За словами очільниці уряду Юлії Свириденко, з початку повномасштабної війни Україна залучила до держбюджету $14,9 млрд фінансової підтримки від Міжнародного валютного фонду.
РФ оскаржила в європейському суді рішення про безстрокове заморожування активів
Центробанк Росії оскаржив у суді Європейського Союзу в Люксембурзі рішення ЄС про безстрокове заморожування російських активів, яке було ухвалене наприкінці 2025 року.
У Москві переконані, що при ухваленні рішення були допущені суттєві процедурні порушення. Воно було затверджено більшістю голосів, а не одноголосно, що розходиться із вимогами статті 215 договору про функціонування ЄС.
РНБО заслухала плани енергетичної стійкості регіонів
Рада національної безпеки та оборони заслухала та затвердила плани енергетичної стійкості для всіх областей України. Загальна вартість реалізації цих проектів становить 215 млрд грн.
Очільниця уряду Юлія Свириденко заявила, що нині основне завдання – це підготуватися до наступних опалювальних сезонів. При цьому вона зауважила, що Київ план стійкості подав не за підписом міського голови.
Вона зазначила, що рішенням Ради нацбезпеки та оборони столиці надано термін в один тиждень, щоб подати цей план, оформлений належним чином.
