«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України

Антон Федорців
Антон Федорців
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
Команда Сергія Шищенка стала другим півфіналістом турніру
фото: ФК «Буковина»

Лідер Першої ліги вибив претендента на медалі Прем'єр-ліги в серії пенальті

Чернівецька «Буковина» переграла черкаський ЛНЗ у 1/4 фіналу Кубка України. Про це повідомляє «Главком».

Зі старту поєдинку суперники не відсиджувалися в обороні. Команди виявилися готовими до боротьби на кожному клаптику поля. Мінусом у такому кубковому підході став брак гострих моментів.

Фактично реальна небезпека виникла під кінець першого тайму. Нагоду забити змарнували господарі. Це Твердохліб із центру штрафного відправив м'яч поруч із дев'яткою воріт «Буковини».

Підопічні Віталія Пономарьова додали в активності після перерви. Той же Твердохліб на початку другої половини поцілив у воротаря після передачі Пастуха. А от удар Горіна згодом заблокував хтось з оборонців гостей.

Поступово ЛНЗ повністю захопив ініціативу. Після середини другої 45-хвилинки черкащани провели цілу серію небезпечних атак. Найближчим до забитого м'яча був Ассінор. Та з його пострілом упорався Пеньков, а Танковський з рикошетом відправив м'яч повз ворота.

Чернівчани запам'яталися хіба що ударом повз стійку від Груші під завісу основного часу. Та в цьому поєдинку забити жодній команді не судилося. Справа перейшла до серії одинадцятиметрових.

ЛНЗ мав козир – знаного фахівця з парируваних пенальті Паламарчука. Голкіпер черкащан зачепив м'яч після другого, третього та четвертого ударів, а зумів узяти останній удар – від Войтіховського. Так воротар виправив помилку Ассінора, який з «позначки» пробив над воротами.

Із рахунком 4:4 команди перейшли до фази «до першого промаху». І його припустилися господарі. Це Горін не зміг переграти Пенькова та завершив кубковий похід «насінників».

До слова, напередодні «Динамо» здолало петровський «Інгулець» в чвертьфіналі Кубка України. Голами в складі «біло-синіх» відзначилися Герреро та Піхальонок. Кияни стали першим півфіналістом національного турніру.

Нагадаємо, раніше ветеран «Динамо» Ярмоленко піднявся в трійку найкращих бомбардирів УПЛ усіх часів. Він наздогнав колишнього форварда збірної України Селезньова. Попереду ветерана «Динамо» лише два попередники – Ребров і Шацьких.

Кубок України ФК «Буковина»

