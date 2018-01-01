Переселенці мають голосувати за реальним місцем проживання - Айвазовська

Внутрішньо переміщенні особи, які живуть на новому місці по 2-3 роки не мають права голосу, - говорить Айвазовська

Відповідно до чинного законодавства України підставою для віднесення виборця до виборчої дільниці є його виборча адреса. Законопроект №6240 «Про забезпечення доступу до виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних всередині країни громадян» забезпечуватиме право громадян голосувати за дійсним місцем



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Ольга Айвазовська, координаторка політичних та виборчих програм Громадянської мережі ОПОРА

Внутрішньо переміщенні особи, які живуть на новому місці по 2-3 роки не мають права голосу, - говорить Айвазовська

Відповідно до чинного законодавства України підставою для віднесення виборця до виборчої дільниці є його виборча адреса. Законопроект №6240 «Про забезпечення доступу до виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних всередині країни громадян» забезпечуватиме право громадян голосувати за дійсним місцем проживання. Про це розповіла Ольга Айвазовська, координаторка політичних та виборчих програм Громадянської мережі ОПОРА під час конференції у прес-центрі «Главкома».

«Внутрішньо переміщенні особи, які живуть на новому місці по 2-3 роки не мають права голосу», - говорить Айвазовська.

За її словами,позбавлення внутрішньо переміщених осіб права голосу дискримінує їх як у частині забезпечення рівності прав і свобод, так і рівності можливостей. Крім того, це свідчить про непряму дискримінацію за ознаками місця проживання та належності до ВПО і суперечить стандартам міжнародного права, Конституції, законам України, а також зобов’язанням України щодо забезпечення сталої інтеграції ВПО за місцем переміщення.

Вона зазначає, що законопроект 6240 «Про забезпечення доступу до виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних всередині країни громадян» має забезпечити виборчі права внутрішньо переміщеним особам. Адже він надаватиме можливість голосувати за місцем проживання.

«Цей закон передбачатиме виборчі права внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Тобто якщо новий член територіальної громади приїде до столиці та тут зареєструється, то за 2 дні він отримає право голосу», - говорить Ольга Айвазовська.

Також вона зазначає, що законопроект захищатиме права трудових мігрантів.

«Трудові мігранти мають отримати право голосу в місцях постійного проживання за умови надання певних документів та проходженням певної процедури , яку ми пропонуємо й для ВПО», - говорить координаторка політичних та виборчих програм Громадянської мережі ОПОРА.

Наразі законопроект знаходиться на розгляді Комітету ВРУ з питань правової політики та правосуддя.

«Законопроект 6240 лежить в Комітеті з весни минулого року й жодного разу не потрапив до порядку денного. Тобто комітет, маючи великий функціонал та об’єм відповідальності, поки що без діє», - говорить Айвазовська.

Також раніше Главком повідомляв, що Держава повільно вирішує проблеми ВПО https://glavcom.ua/specprojects/press_center/derzhava-povilno-virishuje-problemi-vpo-pravozahisniki-466670.html

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