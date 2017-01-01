У Мексиці вибухнула вантажівка з піротехнікою: є загиблі
- Сьогодні, 06:59
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Вибух у Мексиці
Через вибух загинули чотири людини
В мексиканському штаті Мічоакан напередодні Різдва через вибух вантажівки з піротехнікою загинули чотири людини.
Про це повідомляє портал Red113.
Так, за даними порталу, вантажівка з небезпечним вантажем врізалася в дерево на трасі між містами Патскуаро і Уруапан, після чого загорілася.
Всі загиблі перебували в машині, троє з них повністю згоріли в результаті пожежі, що почалася, сам автомобіль також згорів.
Повідомляється також, що вибухи піротехніки з летальним результатом для людей не рідкісні в Мексиці, де будь-яке свято відзначається масовим запуском салютів. В середині грудня ще чотири людини стали жертвами вибуху на складі піротехніки в штаті Мехіко.