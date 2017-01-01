  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Мексиці вибухнула вантажівка з піротехнікою: є загиблі

    Через вибух загинули чотири людини
    В мексиканському штаті Мічоакан напередодні Різдва через вибух вантажівки з піротехнікою загинули чотири людини. Про це повідомляє портал Red113. Так, за даними порталу, вантажівка з небезпечним вантажем врізалася в дерево на трасі між містами Патскуаро і Уруапан, після чого загорілася. Всі загиблі перебували в машині, троє з них повністю
    • Сьогодні, 06:59
    • Розсилка
    <span>Вибух у Мексиці</span>
    Вибух у Мексиці

    Через вибух загинули чотири людини

    В мексиканському штаті Мічоакан напередодні Різдва через вибух вантажівки з піротехнікою загинули чотири людини.

    Про це повідомляє портал Red113.

    Так, за даними порталу, вантажівка з небезпечним вантажем врізалася в дерево на трасі між містами Патскуаро і Уруапан, після чого загорілася.

    Всі загиблі перебували в машині, троє з них повністю згоріли в результаті пожежі, що почалася, сам автомобіль також згорів.

    Повідомляється також, що вибухи піротехніки з летальним результатом для людей не рідкісні в Мексиці, де будь-яке свято відзначається масовим запуском салютів. В середині грудня ще чотири людини стали жертвами вибуху на складі піротехніки в штаті Мехіко.

    вибух вантажівки автомобіль Мексика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ