У Мексиці вибухнула вантажівка з піротехнікою: є загиблі

Через вибух загинули чотири людини

В мексиканському штаті Мічоакан напередодні Різдва через вибух вантажівки з піротехнікою загинули чотири людини. Про це повідомляє портал Red113. Так, за даними порталу, вантажівка з небезпечним вантажем врізалася в дерево на трасі між містами Патскуаро і Уруапан, після чого загорілася. Всі загиблі перебували в машині, троє з них повністю



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Вибух у Мексиці

Через вибух загинули чотири людини

В мексиканському штаті Мічоакан напередодні Різдва через вибух вантажівки з піротехнікою загинули чотири людини.

Про це повідомляє портал Red113.

Так, за даними порталу, вантажівка з небезпечним вантажем врізалася в дерево на трасі між містами Патскуаро і Уруапан, після чого загорілася.

Всі загиблі перебували в машині, троє з них повністю згоріли в результаті пожежі, що почалася, сам автомобіль також згорів.

Повідомляється також, що вибухи піротехніки з летальним результатом для людей не рідкісні в Мексиці, де будь-яке свято відзначається масовим запуском салютів. В середині грудня ще чотири людини стали жертвами вибуху на складі піротехніки в штаті Мехіко.