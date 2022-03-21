Перша парламентська делегація Європи прибула в Україну під час війни

Представники сейму Литовської республіки зустрілися зі столичним мером Вітаєм Кличком

Перша парламентська делегація з країн наших європейських партнерів, що прибула до України від початку широкомасштабного російського вторгнення. Це делегація сейму Литовської республіки, написав у Facebook міський голова Києва Віталій Кличко.

«Дякую литовським друзям за підтримку України, за допомогу. Радий був бачити віце-спікера сейму Литовської Республіки пана Паулюса Саударгаса, голову Комітету національної безпеки та оборони сейму пана Лаурінаса Кащюнаса та голову комісії з питань енергетики та сталого розвитку пана Юстинаса Урбонавічюса», – наголосив столичний мер.

Кличко додав, що литовські парламентарі закликали і представників парламентів інших країн-держав Євросоюзу приїхати в Україну і висловити підтримку та солідарність з українським народом у його героїчній боротьбі за свою незалежність і свободу.

Нагадаємо, що в Україні триває 26-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.