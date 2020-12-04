Перше засідання Харківської міськради можуть перенести ─ Кернес не встигає

У міськраді поки не можуть назвати дату повернення Кернеса до Харкова, проте очікують його в грудні

Перше засідання міськради планується 9 грудня

Міський голова Харкова Геннадій Кернес не встигає на перше засідання міськради 9 грудня, тому територіальна виборча комісія може перенести сесію. Про це повідомив директор Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко.

«З нами ніхто цю дату не обговорював. Це рішення виборчої комісії. Ми планували, що сесія відбудеться ближче до 20 грудня. На 9 він точно не встигає, я так розумію», ─ наголосив Сидоренко.

У міськраді поки не можуть назвати дату повернення Кернеса до Харкова, проте очікують його в грудні.

Рішення про перенесення першого засідання міськради ТВК розгляне сьогодні, 4 грудня.

Як повідомлялося, Харківські депутати запропонували обрати головуючого на сесії, щоб засідання Харківської міськради нового VIII скликання можна було проводити без відсутнього мера Геннадія Кернеса.

Також нагадаємо, що «Блок Кернеса» висунув головою Харківської облради Чернова, його заступником Масельского.

Сесії Харківської міськради VII скликання не проводилися з середини серпня через хворобу Геннадія Кернеса. Останній раз його бачили на публіці в День міста, 23 серпня.

На виборах мера Харкова в першому турі переміг Геннадій Кернес з результатом 60,34%. Він очолив Харків втретє.

Також нещодавно син Кернеса розповів, коли його батько повернеться в Україну. З його слів це має статися до 20 грудня.