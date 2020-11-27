Харківська міськрада планує на першій сесії вибрати «головуючого» замість Кернеса

Син Геннадія Кернеса обіцяє, що батько повернеться до Харкова до 20 грудня

Головуючий буде вести сесію до обрання секретаря міськради, - депутат

Харківська міськрада на засіданні 2 грудня планує внести зміни до регламенту, що дозволять провести першу сесію VII скликання. Про це повідомив депутат Ігор Черняк.

«Мета поправок, запропонованих фракцією «Опозиційний блок «Довіряй справам», ─ зробити можливим проведення сесії нового скликання. При цьому частина змін виглядає сумнівно згідно з чинним законодавством, а частина ─ виписані досить кострубато, з шорсткістю», ─ сказав Черняк кореспонденту агентства Інтерфакс-Україна.

За словами депутата, до сумнівних змін належить запровадження посади головуючого, який обирається серед депутатів, якщо на момент проведення першої сесії міськради міський голова обраний, але не бере участі в ній з поважних причин. Передбачається, що головуючий буде вести сесію до обрання секретаря міськради.

«Цей головуючий не передбачений законодавством і не зовсім зрозуміло, навіщо це робиться. При цьому дуже акуратно обходиться питання складення присяги міським головою ... На мою думку, ці зміни ─ спроба надати видимість легітимності процесам у новій міськраді за відсутності мера», ─ заявив Черняк.

Він спрогнозував, що запропоновані зміни до регламенту будуть прийняті.

«Звичайно, будуть прийняті, адже це стара міськрада з мерською моно більшістю», ─ висловив упевненість депутат.

Як відомо, на місцевих виборах 25 жовтня Кернеса втретє обрали мером Харкова. Він здобув 60,34% голосів виборців

Нагадаємо, син мера Харкова Данило Привалов повідомив, що Геннадій Кернес повернеться в Україну до 20 грудня.

При цьому Кернес, за інформацією ЗМІ, досі лікується у берлінській клініці «Шаріте». Зокрема, його 17 вересня після діагностування Covid-19 і двостороннього запалення легенів доставили літаком до Німеччини у зв'язку з погіршенням стану здоров'я.

Після цього вже кілька разів виникали чутки, що Кернес ніби помер.

Зазначимо, що 2 грудня Харківська міськрада планує вперше за три місяці зібратися на сесію.

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