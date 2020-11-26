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    Син Кернеса розповів, коли його батько повернеться в Україну

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    За словами родича, лікарі дозволили харківському голові покинути Німеччину - Син Кернеса розповів, коли його батько повернеться в Україну
    За словами родича, лікарі дозволили харківському голові покинути Німеччину
    Архівне фото: instagram.com/gepard59

    «Поліпшення є, але повне одужання - це питання часу», - зазначив син мера Харкова

    Мер Харкова Геннадій Кернес повернеться в Україну до 20 грудня. Про це заявив син політика Данило Привалов.

    «Ми плануємо, що батько повернеться до Харкова до 20 грудня. У мене немає ні краплі сумніву в цьому. У нас є ще майже місяць на підготовку, багато часу. Лікарі дозволили йому виїхати. Поки немає ніяких передумов, що цього не станеться», - повідомив він виданню Страна.

    Привалов додав, що реабілітація Кернеса займає багато часу.

    «Поліпшення є, але повне одужання - це питання часу», - зазначив він.

    Як відомо, на місцевих виборах 25 жовтня Кернеса втретє обрали мером Харкова. Він здобув 60,34% голосів виборців.

    При цьому Кернес, за інформацією ЗМІ, досі лікується у берлінській клініці «Шаріте». Зокрема, його 17 вересня після діагностування Covid-19 і двостороннього запалення легенів доставили літаком до Німеччини у зв'язку з погіршенням стану здоров'я.

    Після цього вже кілька разів виникали чутки, що Кернес ніби помер.

    9 листопада поліція відкрила і в той же день закрила справу про зникнення Кернеса

    10 листопада бізнесмен Павло Фукс оприлюднив фотографію Кернеса. За словами автора публікації, це фото зроблено в палаті берлінської клініки «Шаріте». На знімку Кернес на лікарняному ліжку поруч з пасинком Родіоном Гайсинським.

    Зазначимо, що 2 грудня Харківська міськрада планує вперше за три місяці зібратися на сесію

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    Теги: Харків Німеччина Геннадій Кернес мер лікарня
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