Харківська міськрада назвала дату першого засідання. Чи буде Кернес – невідомо

Сесія розпочнеться 9 грудня

Першу сесію Харківської міськради нового VIII скликання призначили на 9 грудня.

Як говориться в постанові міського тервиборчкому, сесія розпочнеться о 10:00 ранку.

Постанову опублікував місцевий депутат від ОПЗЖ Анатолій Родзинський.

За його словами, поки невідомо, чи буде присутній обраний мером міста Геннадій Кернес і чи зможе він скласти присягу.

Харківські депутати запропонували обрати головуючого на сесії, щоб засідання Харківської міськради нового VIII скликання можна було проводити без відсутнього мера Геннадія Кернеса.

Також нагадаємо, що «Блок Кернеса» висунув головою Харківської облради Чернова, його заступником Масельского.

Сесії Харківської міськради VII скликання не проводилися з середини серпня через хворобу Геннадія Кернеса. Останній раз його бачили на публіці в День міста, 23 серпня.

На виборах мера Харкова в першому турі переміг Геннадій Кернес з результатом 60,34%. Він очолив Харків втретє.

Також нещодавно син Кернеса розповів, коли його батько повернеться в Україну. З його слів це має статися у грудні.