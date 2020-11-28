«Блок Кернеса» висунув головою Харківської облради Чернова, його заступником Масельского

За підсумками місцевих виборів 2020 року в Харківську обласну раду пройшли 46 представників від «Блоку Кернеса – Успішний Харків»

«Блок Кернеса» починає переговори щодо співпраці з іншими політичними силами, які пройшли до облради

У п’ятницю, 27 листопада 2020 року, найбільша фракція Харківської обласної ради «Блок Кернеса – Успішний Харків» висунула кандидатів на посади голови облради і його заступника. Про це пише «КП в Україні».

В ході зборів депутатів фракції «Блок Кернеса – Успішний Харків», що отримала за результатами виборів 46 зі 120 мандатів, затверджені кандидатури на ключові керівні пости облради.

«Блок Кернеса – Успішний Харків» визначив кандидатом на голову обласної ради Сергія Чернова, досвідченого місцевого політика, вже займав цей пост. А його заступником – Степана Масельського, теж попрацював в регіоні на виборних посадах районного та обласного рівня. Керувати безпосередньо фракцією «Блоку Кернеса – Успішний Харків» в облраді буде Кирило Кернес, син обраного мера Харкова Геннадія Кернеса», – йдеться в повідомленні.

За інформацією цього джерела, «Блок Кернеса – Успішний Харків» починає переговори про співпрацю з іншими політичними силами, які пройшли до облради. Координувати переговорний процес буде Степан Масельський, якого в регіоні вважають поряд з Сергієм Черновим професійної та досить нейтральною фігурою.

Як відомо, за підсумками місцевих виборів 2020 року в Харківську обласну раду пройшли 46 представників від «Блоку Кернеса – Успішний Харків», 29 – від ОПЗЖ, по 17 депутатів від «Слуги народу» і Блоку Світличної «Разом», 11 – від «Європейської солідарності».

Раніше 24 листопада 2020 року Президент підписав Указ про звільнення губернатора Харківщини Олексія Кучера, який з листопада минулого року так і не зміг знайти спільну мову з місцевим істеблішментом і налагодити роботу. 25 листопада 2020 року, Кабмін погодив його відставку і підтримав пропозицію глави держави про призначення новим губернатором нинішнього керівника апарату Дніпровської ОДА 47-річної Айни Тимчук. А Олексій Кучер в той же день подав до територіальної виборчої комісії заяву з проханням зареєструвати його депутатом міської ради Харкова за списком «Слуги народу».

Нагадаємо, син Кернеса розповів, коли його батько повернеться в Україну.

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