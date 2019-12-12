Перші квитки на Євробачення-2020 розкупили за 20 хвилин



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Наступного року пісенний конкурс відбудеться у місті Роттердам

Друга хвиля продажу квитків на пісенний конкурс почнеться наприкінці січня

Продаж перших квитків на репетиції, півфінал і фінал конкурсу стартував сьогодні, 12 грудня 2019 року. Майже 23 000 квитків надійшли в продаж опівдні.

Про це повідомляє NOS.

«Перші квитки (онлайн - ред.) були розпродані протягом двадцяти хвилин», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що друга хвиля продажу квитків на пісенний конкурс почнеться наприкінці січня. Останні квитки будуть продані у березні.

Міжнародний музичний конкурс пройде у Роттердамі, Нідерланди. Дати проведення конкурсу в Нідерландах – 12 травня (перший півфінал), 14 травня (другий півфінал) та 16 травня (фінал). Національний відбір Євробачення в Україні відбудеться 8, 15 та 22 лютого 2020 року.

Вартість квитка на репетицію і півфінал стартує від 18,5 до 58,5 євро. Квитки на прямі ефіри шоу коштують від 68,5 до 158,5 євро.

Нагадаємо, 16 жовтня в Україні стартував прийом заявок на участь у національному відборі на Євробачення-2020, що триватиме до 25 грудня 2019 року включно.

Відбір складатиметься з трьох етапів: всеукраїнський онлайн-збір анкет (триватиме з 16 жовтня до 25 грудня), телевізійні півфінали (8 та 15 лютого) та фінал, під час якого Україна назве свого представника на Євробачення-2020 (22 лютого).

Відповідно до нових правил конкурсу, учасником національного відбору може бути виконавець або колектив, який не здійснює концертної діяльності на території РФ із 2014 року, не планує та не анонсує її під час конкурсу й до фіналу Євробачення, а також не в’їжджав на територію Криму з порушенням законодавства України.