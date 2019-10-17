Організатори Євробачення відреагували на нові правила відбору в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скандал з Марув змусив Україну ввести жорсткі обмеження для учасників Нацвідбору

Учасником національного відбору може бути виконавець або колектив, який не здійснює концертної діяльності на території РФ із 2014 року

У Європейській мовній спілці (EBU) не вбачають проблеми у тому, що Національна суспільна телекомпанія України («Суспільне») заборонила виступати у Росії учасникам відбору для участі у пісенному конкурсі Євробачення.

Про це повідомляє DW.

«Кожен мовник, який бере участь, індивідуально несе відповідальність за відбір свого артиста на пісенний конкурс Євробачення, - наголосили у EBU.

У спілці додали, що загальними для всіх країн двома правилами, які стосуються відбору артистів, є досягнення ними 16-річного віку на моменту фіналу конкурсу, а також - представлення одним артистом не більш ніж однієї країни на кожному окремому конкурсі.

Нагадаємо, 16 жовтня в Україні стартував прийом заявок на участь у національному відборі на Євробачення-2020, що триватиме до 25 грудня 2019 року включно.

Відбір складатиметься з трьох етапів: всеукраїнський онлайн-збір анкет (триватиме з 16 жовтня до 25 грудня), телевізійні півфінали (8 та 15 лютого) та фінал, під час якого Україна назве свого представника на Євробачення-2020 (22 лютого).

Відповідно до нових правил конкурсу, учасником національного відбору може бути виконавець або колектив, який не здійснює концертної діяльності на території РФ із 2014 року, не планує та не анонсує її під час конкурсу й до фіналу Євробачення, а також не в’їжджав на територію Криму з порушенням законодавства України.

Від початку першого етапу національного відбору на Євробачення-2020, що стартував 16 жовтня, свої анкети, станом на 14:00 17 жовтня, подали вже 800 бажаючих.