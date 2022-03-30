«Укрпошта» розпочала виплату пенсій за квітень

Виплата пенсій розпочинається у всіх регіонах країни

Компанія «Укрпошта» розпочала виплати пенсій за квітень у всіх регіонах України. Про це повідомила пресслужба оператора.

У компанії зазначили, що всі клієнти отримують пенсійні та грошові виплати адресно і готівкою.

«Якщо людина змінила місце проживання, в компанії працює механізм переадресації виплат на будь-яке інше доступне відділення. Для цього треба звернутися в контакт-центр «Укрпошти» або Пенсійний фонд і вказати дані вашого нового місця розташування», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що, якщо пенсіонер, який раніше отримував пенсію в банку, зараз не має доступу до банківського відділення, він може звернутися до Пенсійного фонду України для отримання пенсії в найближчому відділенні «Укрпошти» або передати заяву через листоношу, або в будь-якому поштовому відділенні.

Раніше повідомлялося, що у шести областях України пенсії за квітень виплатять авансом. Уряд виплатить наперед пенсій на загальну суму 8,8 млрд гривень.

До відома, особи, які входять до складу добровольчих формувань територіальних громад, мають право на підвищені норми пенсійного забезпечення, передбачені для військовослужбовців з числа учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Також у Міністерстві соціальної політики пояснили, як саме виплачуватимуть пенсії в умовах війни.

Нагадаємо, днями Світовий банк оголосив про виділення майже $200 млн додаткового та перепрограмованого фінансування для підтримки соціальних послуг в Україні для вразливих груп населення.